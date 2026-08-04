Mariana Ochoa acusa a dos mujeres de La Casa de los Famosos de tenerle envidia

Mariana Ochoa ha mostrado estupor ante su eliminación en La Casa de los Famosos México.

La cantante se convirtió en la primera eliminada de la temporada 4 del reality show de TelevisaUnivision, a pesar de que, como ha dicho, ella quería quedarse para dar mucho más contenido.

La cara de Mariana al ser anunciada como eliminada dentro de la gala del domingo fue el primer indicio de su desconcierto.

Ahora, al volver un día después al reality para participar como comentarista, Ochoa no se guardó ningún comentario y fue franca al hablar de las razones por las que se llegó a sentir incómoda dentro de la Casa.

“Siento dos cosas: que mis seguidores se confiaron y por eso no votaron tanto; y luego, yo entré un poco distraída por un tema de salud y empecé a conectar hasta el cuarto día, después de las nominaciones”.

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¿Quiénes le tienen envidia a Mariana Ochoa?

En ese momento, Mariana Ochoa se sinceró y habló abiertamente sobre un prejuicio que en su caso se hizo realidad durante su breve estancia en La Casa de los Famosos: la rivalidad femenina.

“Con las únicas dos que no conecté son Brianda y Arantza que fueron las que me nominaron”.

Ellas dos son también las habitantes más jóvenes, con carreras más inclinadas hacia las redes sociales y el gamming.

Mariana siente que ellos dos le tiraron envidia.

“Siempre, no sé por qué, entre las chicas nos tiramos envidia. Y yo sentí eso, sentí envidia”.

Respecto a la sorpresa que mostró al ser eliminada, la cantante reveló que, de hecho, ella estaba convencida de que la perdedora sería otra.