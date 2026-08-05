Mariana Ochoa descubre que Aldo Rendón habló a sus espladas y le lanza una advertencia

“Creí que habíamos limado asperezas”, dice Mariana Ochoa.
Se refiere a Aldo Rendón, con quien tuvo un enfrentamiento verbal antes de entrar a La Casa de los Famosos.
Aldo aseguró que no soportaba a Mariana desde hace muchos años debido a que se portaron muy groseros con él cuando fue su estilista para una sesión de fotos en un restaurante.
Mariana Ochoa dijo que no se acordaba ni conocía a Aldo.
Una vez dentro de la Casa, hablaron del incidente y dejaron en claro que efectivamente Aldo le proporcionó vestuario para esa sesión pero que no tuvieron contacto más allá del momento de entregar las prendas.
Y quedaron en ser amigos.
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La reacción de Mariana Ochoa
Pero durante la semana de convivencia en la Casa, Aldo hizo comentarios contra Mariana, hasta el punto de expresar que no la soportaba. Esos comentarios los hizo a sus espaldas.
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Ahora que Mariana fue eliminada, se ha enterado y le responde:
“Yo hasta le había dicho que iba a ir este año a los Latin Grammy y que lo quería en mi equipo íntimo de trabajo. Ahora ya no lo quiero”.
En una entrevista para Escándala, la cantante argumentó su nueva decisión en contra de Rendón.
“Nadie quiere a alguien que mal de ti a tus espaldas dentro de tu equipo íntimo”.