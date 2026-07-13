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Denuncian formalmente a Pedro Sola por presunta apología al MALTRATO ANIMAL y piden se cancele ‘Ventaneando’

El conductor también fue exhibido por acosar a dos periodistas que lo entrevistaron.

Julio 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pedro Sola

YouTube

“No podemos permitir que se normalice o minimice una forma de violencia que sigue segando vidas desde un espacio de alcance nacional”.

Las polémicas declaraciones de Pedro Sola en contra de los perros ya escaló hasta una denuncia formal. Y es que la asociación ‘Va por sus derechos’ dio a conocer que demandó al presentador de ‘Ventaneando’ por los presuntos cargos de apología del maltrato animal y provocación pública a cometer un delito.

Según los documentos, la denuncia se interpuso ante la Fiscalía General de la República, y además de Sola, va dirigida a quien resulte responsable por apoyar sus palabras.

En un mensaje, la organización indicó que los dichos del conductor no pueden ser pasados por alto, ya que normalizan una forma de violencia que sigue sobrando vidas.

“No podemos permitir que se normalice o minimice una forma de violencia que sigue segando vidas desde un espacio de alcance nacional. El maltrato animal no constituye una broma, no es forma de entretenimiento y nunca será aceptable”, escribieron.

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Sin embargo, esta no es la única acción que se ha emprendido tras la polémica de Pedro. En el sitio Change.org permanece activa una petición impulsada por usuarios que exige el despido de Sola y Pati Chapoy, así como la cancelación de ‘Ventaneando’.

Pedro Sola acosa a periodistas

Es Pável Gaona quien relató que en 2017, durante un Halloween, Pedro tuvo una conducta inapropiada. En los camerinos de la fiesta, ambos coincidieron y se tomaron una foto.

“Lo que no se vio en la foto es que al tener la espalda totalmente descubierta por el disfraz, él metió la mano hasta ahí, queriendo llegar así a las nalgas. Yo en ese momento me moví y la situación ya no pasó a más”.

La historia no terminó ahí. Más adelante, cuando Gaona intentó concretar una entrevista profesional, recibió una respuesta incómoda:

“Cuando ya estábamos cuadrando la entrevista y le pregunté que dónde quería que fuera, él me contestó: ‘En mi casa, en mi cama’”. Gaona decidió entonces cancelar el encuentro y dejar atrás el intento de colaboración.

Gaona dijo también que personas que han trabajado con Sola le confirmaron que han sido recurrentes comportamientos similares.

En tanto, también se hizo viral un fragmento de una entrevista que concedió Pedro al conductor Roberto Martínez para su podcast llamado ‘Creativo’.

En el video, Sola le dice a Martínez: “Me da mucho gusto haberte conocido” y, sin pausa, añade: “Esto tal vez sea horrible que te lo diga, pero si a mí cuando veo a una gente me gusta. No es que te diga ‘me gustas’, pero me gusta lo que veo, tienes una cara hermosa. Eso me da cierta alegría, y confianza”.

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Ericka Rodríguez

Y añadió:

“El hacer la televisión, a final de cuentas yo trato de ser como soy. Yo ahorita estoy muy tranquilo pues porque estamos platicando de una manera muy coloquial y muy tranquila en esta conversación. Y aparte pues eres tan bonito que me caíste muy bien. Digo está bien que lo diga porque podría ser tu abuelo. Porque aparte eso es bien importante, porque cuando la gente es bonita te llama la atención”, afirmó el conductor, quien justificó sus palabras con una explicación sobre el atractivo físico:

“Tú que tienes este color de piel y los ojos azules y eres así. Es la verdad, no es que te eche los perros. Simplemente lo digo porque me atrevo, porque yo me atrevo a lo que sea”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Famosos siguen sin aceptar las disculpas de Pedro Sola y usuarios logran suspender la cuenta de Pati Chapoy

Antes de despedirse, el conductor de ‘Ventaneando’ buscó asegurarse el contacto directo de Roberto: “Mándame, ¿tú tienes mi teléfono? Para que me escribas... para que me mandes... para que lo promocionemos”, concluyó.

Pedro Sola perros maltrato animal Acoso
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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