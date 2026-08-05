Karely Ruiz habla tras el asalto a su casa: “Nos vamos a ir de aquí porque estamos en peligro”

“Estábamos aquí, en nuestro lugar seguro”, dice Karely Ruiz en un video grabado y publicado este martes 4 de agosto.

Hace una semana, Karely y su familia fueron víctimas de un asalto en su casa: un grupo de al menos 7 personas encapuchadas entraron para amagarla junto con su esposo y su hija de apenas un año.

La Fiscalía del estado informó el mismo día del asalto que el móvil no fue el secuestro como se pensó al principio, sino el robo.

Desde entonces, sin embargo, en redes sociales se ha polemizado sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Algunos incluso dudan de su veracidad.

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La explicación de Karely Ruiz sobre el asalto a su casa

Ante estas versiones, Karely aparece ahora en este video (“nunca pensé que tendría que hacerlo”, dice en los primeros segundos) para responder a sus detractores.

La influencer explica que el asalto la hizo sentir vulnerable pero que fue aún peor lo que sucedió después, cuando en redes sociales y algunos medios se comenzó a difundir su domicilio exacto.

La situación para Karely es tan grave que en el video declara:

“Tenemos miedo; si estábamos en peligro, con eso más, es lo peor que he vivido”.

El esposo de Karely Ruiz responde a sus críticos

Aunque también agradecieron los mensajes de apoyo, dejaron claro que están molestos con todos aquellos que suponen sin pruebas que fue un asalto planeado.

“Muchos me culpan a mí y ni me conocen”, dijo el esposo de Karely, Jhon Echeverry, quien denunció que fue golpeado durante el asalto.

Por lo pronto ya tomaron una decisión desde el momento en que se sintieron acosados por la gente.