¿Cómo hizo su fortuna Yanet García? “Con eso compré mi depa en Mahattan”

“Me ha cambiado la vida”, dice Yanet García sin rodeos.

La modelo, empresaria y habitante de La Casa de los Famosos tuvo una plática con Karina Torres en la que lo único que no dijo es cuánto dinero exactamente gana al mes.

¿Cómo? Mediante una decisión que tomó durante la pandemia por Covid.

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La decisión que cambió la vida de Yanet García, la ex Chica del clima

Yanet García se hizo viral por primera vez hace 10 años, cuando una de sus intervenciones en Televisa Monterrey para dar el clima fue retomado por medios ingleses y estadounidenses, en los que se resaltaba la impactante figura de su cuerpo y el contraste que generaba mientras hablaba de tormentas, chubascos y días soleados.

Pero hacia el año 2020, Yanet decidió cerrar ese capítulo, mudarse a Estados Unidos y cambiar su vida.

Solo le faltaba saber de dónde iba a sacar dinero para hacerlo. En la plática con Karina Torres dentro de La Casa de los Famosos contó cómo le hizo: abrió su perfil en la página azul.

“Yo tengo mi Only Fans y estoy muy agradecida con ellos porque a pesar de que nunca he hecho un desnudo, a la gente le gusta”.

¿Cuánto gana Yanet García en OF?

Yanet García contó que durante la pandemia mucha gente le insistió en que abriera su página pero ella lo dudó hasta que tuvo una llamada con el fundador de esa plataforma y le explicó que no solamente se trata de desnudos.

Definió entonces que el perfil de su contenido sería sensual.

“Tengo mi equipo de trabajo, hago producciones cada tres meses, producciones súper grandes. Somos como 20 personas que viajamos cada tres meses para hacer el contenido”.

Yanet reveló que le va muy bien con el dinero que genera pero no quiso revelar cuánto gana.

“No me gusta hablar de cifras pero con eso me compré mi departamento en Manhattan. Fue una locura”.

De hecho, sus ganancias son tantas que con eso mantiene muchos otros proyectos, incluyendo el de su empresa de bienestar en Estados Unidos.