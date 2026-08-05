Karina Torres se lleva a Gema Garoa a su habitación en La Casa de los Famosos

El clic lésbico entre Karina Torres y Gema Garoa no da tregua.

Cada día hay entre ellas comentarios que alientan la idea de que podrían ser pareja. Por ejemplo, en días recientes Karina ha desarrollado también un juego de coqueteo con Masad Altamimi.

Y a Gema no le ha gustado: un poco en broma y otro tanto en serio, le reclama a Karina su “infidelidad”.

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¿Por qué lloró Arantza Ruiz?

Este martes, como parte de la dinámica de la moneda del destino, Karina Torres dio otro paso en su acercamiento con la actriz.

La influencer ganó este reto semanal que da un beneficio que puede ser dentro o fuera de La casa de los Famosos.

En esta ocasión se trató de darle a Karina la oportunidad de intercambiar a dos habitantes de cuarto.

Su decisión fue contundente: Arantza será desterrada del cuarto Tulum y su lugar será ocupado por Gema Garoa.

La acción se realizó de inmediato y con la alegría evidente de ambas pero el desconcierto de Arantza.