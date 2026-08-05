Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Karina Torres se lleva a Gema Garoa a su habitación en La Casa de los Famosos

La creadora de contenido y la actriz fueron felices de poder estar juntas más tiempo

Agosto 05, 2026 • 
Alejandro Flores
karina torrres y gema garoa.jpg

Karina y Gema

Captura LCDF

El clic lésbico entre Karina Torres y Gema Garoa no da tregua.

Cada día hay entre ellas comentarios que alientan la idea de que podrían ser pareja. Por ejemplo, en días recientes Karina ha desarrollado también un juego de coqueteo con Masad Altamimi.
Y a Gema no le ha gustado: un poco en broma y otro tanto en serio, le reclama a Karina su “infidelidad”.
TE RECOMENDAMOS: Karely Ruiz habla tras el asalto a su casa: “Nos vamos a ir de aquí porque estamos en peligro”

¿Por qué lloró Arantza Ruiz?

Este martes, como parte de la dinámica de la moneda del destino, Karina Torres dio otro paso en su acercamiento con la actriz.
La influencer ganó este reto semanal que da un beneficio que puede ser dentro o fuera de La casa de los Famosos.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

yanet garcia.jpg
Famosos
Yaneth García confiesa la razón por la que no ha sido madre
Agosto 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
moises peñaloza (1).jpg
Famosos
¿Quién es la mamá de Moisés Peñaloza, a quien confiesa que maltrató durante un año?
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
karina-torres-licenciada-grado.jpg
Famosos
¿Karina Torres realmente es Licenciada? La verdad detrás de su nivel educativo
Agosto 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
la casa de los famosos habitantes.jpg
Famosos
Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos y cuántos seguidores tienen
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana echeverria (2).jpg
Famosos
Mariana Echeverría revela el calvario que vivió durante 4 años: “Sacrifiqué mi cuerpo y mi salud”
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis chaparro.jpg
Famosos
El trauma de Luis Chaparro con su papá: por eso le dijo a Memo Schutz que quiere ser su hijo
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos redes.jpg
Famosos
¿Qué habitante gana en La Casa de los Famosos México 2026 por número de SEGUIDORES en redes?
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa (2).jpg
Famosos
Mariana Ochoa acusa a dos mujeres de La Casa de los Famosos de tenerle envidia
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
Karina-Torres.jpg
Famosos
Así se vivió el cumpleaños de Karina Torres en LCDLF: Pastel, sorpresas y el LUJOSO REGALO de Aldo
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

En esta ocasión se trató de darle a Karina la oportunidad de intercambiar a dos habitantes de cuarto.

Su decisión fue contundente: Arantza será desterrada del cuarto Tulum y su lugar será ocupado por Gema Garoa.
La acción se realizó de inmediato y con la alegría evidente de ambas pero el desconcierto de Arantza.

“No sé por qué estoy llorando, es que no sé qué fue lo que pasó”

La Casa de los Famosos México Karina Torres Gema Garoa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
pati chapoy ventaneando.jpg
Famosos
Pati Chapoy se enoja en vivo con su equipo de “Ventaneando": “Fíjate que no vamos a promover esa basura”
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Aylín Mujica tuvo “ENCUENTRO ESPIRITUAL que la sanó” tras la muerte de su hijo, revela Maribel Guardia
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Javier-Alatorre.jpg
Famosos
¿PELIGRA Javier Alatorre en su noticiero? Aseguran que varios periodistas serán removidos
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Monserrat-Ramírez.jpg
Famosos
Actriz de ‘Rosario Tijeras’ es investigada por LAVADO DE DINERO; su esposo sería líder de red criminal
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yuri. Foto: Archivo
Famosos
Yuri sorprende al revelar que padeció cáncer de intestino y que LO MANTUVO EN SECRETO por años
La cantante dijo cómo descubrió que estaba enferma y cómo vivió este proceso del que sobrevivió.
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Quely-Ugalde.jpg
Famosos
Hermana de Ana Bárbara rompe el silencio y destapa SI ES VERDAD que su padre abusaba de ella
Quely Ugalde habló por primera vez sobre las controversiales palabras de la amante del marido de su hermana.
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ariana-Grande.jpg
Hollywood
Actriz desata polémica por Ariana Grande y su extrema delgadez: “Está muriendo DELANTE DE NOSOTROS”
Desde hace varias semanas la apariencia de la cantante preocupa y ahora una de sus compañeras levantó la voz.
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ouija.jpg
Famosos
Habitantes de LCDLF jugaron a la OUIJA a las 3 de la mañana: se fue la luz y se oyeron gritos
‘La Jefa’ le preguntó al público si querían que Fede Vigevani metiera el tablero a ‘La Casa’ y lo que pasó después los hizo salir corriendo.
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez