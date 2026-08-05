Pati Chapoy se enoja en vivo con su equipo de “Ventaneando": “Fíjate que no vamos a promover esa basura”

La opinión de Pati Chapoy pesa. Y esta tarde, además, la hizo valer en vivo durante su programa “Ventaneando”.

“Espero que informaciones como esta pasen al al último plano de cualquier escaleta”, dijo en tono severo luego de haber explicado que no estaba de acuerdo con la nota que en ese momento daban tanto Linet Puente y Ricardo Manjarrez.

La información que desencadenó el enfado de la titular de “Ventaneando” fue la supuesta infidelidad de J Balvin.

Melania Pavola, una influencer mexicana conocida sobre todo por el contenido erótico de su página azul, publicó un video en el que asegura que tuvo un encuentro sexual con el cantante colombiano.

Además, contó que presuntamente sucedió justo al mismo tiempo que la esposa de J Balvin estaba embarazada.

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Dice Pavola que ella no sabía de ese embarazó y que de hecho dejó de encontrarse con el colombiano cuando se enteró de ello.

El enojo de Pati Chapoy

Pati Chapoy encontró las declaraciones de Pavola no solamente inadecuadas sino fuera de toda proporción.

"¿En qué mundo estamos viviendo que una persona como esta hace estas declaraciones. ¿Por qué insistimos en crear un mundo tan desagradable como el de que está hablando?”.

La conductora de “Ventaneando” se puso tan exasperada que soltó un comentario a título personal cuando Pedrito Sola (otro de los conductores del programa) quiso saber si la esposa de J Balvin ya respondió a las revelaciones de Pavola.

“No lo sabemos ¡y no nos importa! Esto habla muy mal de ella. ¿Cómo es posible que hagan esas barbaridades?”.

El enfurecimiento de Pati subió de tono con cada comentario de sus colaboradores. Y cuando Pedrito Sola quiso dar paso a la respuesta de la esposa de J Blavin, Chapoy fue tajante.

“Bueno, pues Valentina Ferrer contesta”, dijo Pedro.

“Pues no, fíjate”, respondió Pati. “Ya estuvo suave. No vamos a estar promocionando esa basur, ¿okey?”.

Y así fue: el programa avanzó hacia otra información.