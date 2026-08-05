Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Pati Chapoy se enoja en vivo con su equipo de “Ventaneando": “Fíjate que no vamos a promover esa basura”

La conductora titular del programa dio una orden muy clara mientras estaba al aire

Agosto 04, 2026 • 
Alejandro Flores
pati chapoy ventaneando.jpg

Pati Chapoy y Pedro Sola y Linet Puente (recuadro)

Captura Youtube / Azteca

La opinión de Pati Chapoy pesa. Y esta tarde, además, la hizo valer en vivo durante su programa “Ventaneando”.

“Espero que informaciones como esta pasen al al último plano de cualquier escaleta”, dijo en tono severo luego de haber explicado que no estaba de acuerdo con la nota que en ese momento daban tanto Linet Puente y Ricardo Manjarrez.
La información que desencadenó el enfado de la titular de “Ventaneando” fue la supuesta infidelidad de J Balvin.
Melania Pavola, una influencer mexicana conocida sobre todo por el contenido erótico de su página azul, publicó un video en el que asegura que tuvo un encuentro sexual con el cantante colombiano.
Además, contó que presuntamente sucedió justo al mismo tiempo que la esposa de J Balvin estaba embarazada.

TE RECOMENDAMOS: ¿PELIGRA Javier Alatorre en su noticiero? Aseguran que varios periodistas serán removidos

Dice Pavola que ella no sabía de ese embarazó y que de hecho dejó de encontrarse con el colombiano cuando se enteró de ello.

El enojo de Pati Chapoy

Pati Chapoy encontró las declaraciones de Pavola no solamente inadecuadas sino fuera de toda proporción.

"¿En qué mundo estamos viviendo que una persona como esta hace estas declaraciones. ¿Por qué insistimos en crear un mundo tan desagradable como el de que está hablando?”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

yanet garcia.jpg
Famosos
Yaneth García confiesa la razón por la que no ha sido madre
Agosto 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
moises peñaloza (1).jpg
Famosos
¿Quién es la mamá de Moisés Peñaloza, a quien confiesa que maltrató durante un año?
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
karina-torres-licenciada-grado.jpg
Famosos
¿Karina Torres realmente es Licenciada? La verdad detrás de su nivel educativo
Agosto 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
la casa de los famosos habitantes.jpg
Famosos
Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos y cuántos seguidores tienen
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana echeverria (2).jpg
Famosos
Mariana Echeverría revela el calvario que vivió durante 4 años: “Sacrifiqué mi cuerpo y mi salud”
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis chaparro.jpg
Famosos
El trauma de Luis Chaparro con su papá: por eso le dijo a Memo Schutz que quiere ser su hijo
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos redes.jpg
Famosos
¿Qué habitante gana en La Casa de los Famosos México 2026 por número de SEGUIDORES en redes?
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa (2).jpg
Famosos
Mariana Ochoa acusa a dos mujeres de La Casa de los Famosos de tenerle envidia
Agosto 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
Karina-Torres.jpg
Famosos
Así se vivió el cumpleaños de Karina Torres en LCDLF: Pastel, sorpresas y el LUJOSO REGALO de Aldo
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

La conductora de “Ventaneando” se puso tan exasperada que soltó un comentario a título personal cuando Pedrito Sola (otro de los conductores del programa) quiso saber si la esposa de J Balvin ya respondió a las revelaciones de Pavola.

“No lo sabemos ¡y no nos importa! Esto habla muy mal de ella. ¿Cómo es posible que hagan esas barbaridades?”.

El enfurecimiento de Pati subió de tono con cada comentario de sus colaboradores. Y cuando Pedrito Sola quiso dar paso a la respuesta de la esposa de J Blavin, Chapoy fue tajante.
“Bueno, pues Valentina Ferrer contesta”, dijo Pedro.

“Pues no, fíjate”, respondió Pati. “Ya estuvo suave. No vamos a estar promocionando esa basur, ¿okey?”.

Y así fue: el programa avanzó hacia otra información.

PATI CHAPOY Ventaneando
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Quely-Ugalde.jpg
Famosos
Hermana de Ana Bárbara rompe el silencio y destapa SI ES VERDAD que su padre abusaba de ella
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ouija.jpg
Famosos
Habitantes de LCDLF jugaron a la OUIJA a las 3 de la mañana: se fue la luz y se oyeron gritos
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
líder de la semana.jpg
Famosos
¿Quién ganó inmunidad y es el segundo líder en La Casa de los Famosos?
Agosto 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
chicharito hernandez.jpg
Famosos
Chicharito Hernández no se puede aguantar la risa al hablar de su divorcio con Sarah Kohan
Agosto 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ariana-Grande.jpg
Hollywood
Actriz desata polémica por Ariana Grande y su extrema delgadez: “Está muriendo DELANTE DE NOSOTROS”
Desde hace varias semanas la apariencia de la cantante preocupa y ahora una de sus compañeras levantó la voz.
Agosto 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mariana ochoa (1).jpg
Famosos
Revelan el rating de La Casa de los Famosos: ¿superó a su competencia?
Los datos indican que tuvo un alcance de 12 millones de personas tan solo en televisión abierta
Agosto 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
ijo de cerati.jpg
Famosos
El hijo secreto de Gustavo Cerati: tiene 20 años y su madre cuenta cómo se hizo amante del rockero
María del Carmen Remedi asegura que tuvo encuentros intensos con el rockero entre 1995 y 1996
Agosto 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
melanie carmona trabaja.jpg
Famosos
Mel Carmona siempre sí trabaja; la hija de Alicia se retracta de polémica declaración
Melanie se hizo viral por responder en redes sociales que “nunca” la verían trabajar
Agosto 03, 2026
 · 
Alejandro Flores