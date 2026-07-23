Suscríbete
Síguenos en:
Viral

¿Habrá JUSTICIA para Rocky? Liliana ‘N’ arrastró, atropelló y m4tó a perro en Saltillo

El Gobierno de Saltillo negó relación con el esposo de la impresentable.

Julio 22, 2026 • 
MrPepe Rivero
rocky-coahuila--.jpg

Indigna caso de crueldad animal vs. Rocky

Especial

En redes sociales se viralizó el triste final de Rocky, un perro de raza gran Pirineo que murió a los 14 años luego de ser víctima de crueldad animal. La acusada es Liliana ‘N’, quien fue detenida y puesta a disposición de un juez de control en Saltillo, Coahuila.

El caso fue denunciado por la asociación Dignidad Animal AC, que compartió imágenes en los que se veía a “Rocky” amarrado a la parte trasera de una camioneta, que avanzaba a alta velocidad por un fraccionamiento Villa San Miguel.

Por si fuera poco, el perro fue atropellado, pues la mujer manejó en reversa un par de veces. Posteriormente, hay imágenes que muestran cómo habría intentado limpiar la sangre de la cochera.

El perro fue llevado a un hospital veterinario Pets Care, desde el sábado por la noche. Para la mañana de este miércoles 22 de julio, el perro murió, luego de presentar graves heridas y finalmente tener un paro respiratorio.

La Fiscalía General de Coahuila abrió una carpeta de investigación. El esposo de Liliana N, Jorge N, fue detenido por obstaculizar la investigación y amenazas a la autoridad.

En un comunicado, el Gobierno de Saltillo negó tener relación con la pareja y refrendó su compromiso con la aplicación de las leyes.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

Si Liliana N permanece detenida, y se confirma su responsabilidad con este caso de crueldad animal, podría ser acreedora a hasta 300 días de multa y hasta ocho años de prisión.

maltrato animal Coahuila video viral perros
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Dafne-Zapata.jpg
Viral
Caso Dafne Zapata, la chica de 13 años que murió en un CAMPAMENTO DE VERANO: “sumergían su carita en agua”
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Debanhi-Escobar.jpg
Viral
Tiktokers descubren CUERPO SIN VIDA en el mismo hotel donde hallaron a Debanhi Escobar muerta
Julio 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
fanaticos-espana.jpg
Viral
Con final Argentina Vs. España, TelevisaUnivision anota golazo de rating: 30.5 millones de televidentes
Julio 20, 2026
 · 
TVyNovelas
Dolor-oído.jpg
Viral
Joven de 21 años fue diagnosticado con INFECCIÓN EN EL OÍDO y días después muere por tumor cerebral
Julio 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
serie-timbiriche-1.jpg
Series y Cine
Primeras imágenes de la serie de Timbiriche que veremos muy pronto en ViX
La historia del grupo que marcó a toda una generación llegará a la pantalla y aquí te presentamos un adelanto del rodaje de esta esperada producción.
Julio 22, 2026
 · 
Nayib Canaán
Chiquis-Rivera.jpg
Famosos
Chiquis Rivera desata críticas por ofrecer “TALLER DE SANACIÓN” y “experiencias de amor propio” por 8 mil pesos
La hija de ‘La Diva de la Banda’ lanzó su nuevo emprendimiento y usuarios criticaron lo que ofrece el taller y el costo.
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlosrivera-cynthiarodriguez.jpg
Famosos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirman que esperan segundo bebé
Su hijo León ahora será hermano mayor.
Julio 22, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Marc-Anthony.jpg
Famosos
Marc Anthony se convierte en padre por OCTAVA VEZ; presume a su hija y el significado de su nombre
El cantante y su esposa Nadia Ferreira le dieron la bienvenida a su segundo bebé.
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez