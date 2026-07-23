¿Habrá JUSTICIA para Rocky? Liliana ‘N’ arrastró, atropelló y m4tó a perro en Saltillo

En redes sociales se viralizó el triste final de Rocky, un perro de raza gran Pirineo que murió a los 14 años luego de ser víctima de crueldad animal. La acusada es Liliana ‘N’, quien fue detenida y puesta a disposición de un juez de control en Saltillo, Coahuila.

El caso fue denunciado por la asociación Dignidad Animal AC, que compartió imágenes en los que se veía a “Rocky” amarrado a la parte trasera de una camioneta, que avanzaba a alta velocidad por un fraccionamiento Villa San Miguel.

Por si fuera poco, el perro fue atropellado, pues la mujer manejó en reversa un par de veces. Posteriormente, hay imágenes que muestran cómo habría intentado limpiar la sangre de la cochera.

El perro fue llevado a un hospital veterinario Pets Care, desde el sábado por la noche. Para la mañana de este miércoles 22 de julio, el perro murió, luego de presentar graves heridas y finalmente tener un paro respiratorio.

La Fiscalía General de Coahuila abrió una carpeta de investigación. El esposo de Liliana N, Jorge N, fue detenido por obstaculizar la investigación y amenazas a la autoridad.

En un comunicado, el Gobierno de Saltillo negó tener relación con la pareja y refrendó su compromiso con la aplicación de las leyes.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

Si Liliana N permanece detenida, y se confirma su responsabilidad con este caso de crueldad animal, podría ser acreedora a hasta 300 días de multa y hasta ocho años de prisión.