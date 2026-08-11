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Hollywood

Brad Pitt revela que RECAYÓ y volvió a beber tras siete años en sobriedad: “me confié demasiado”

El actor también confesó que tiene una importante reserva de vinos para consumo propio.

Agosto 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Brad Pitt confesó que recayó en el alcohol.

Getty Images

“Estuve sobrio durante siete años y, después volví a caer”.

El actor planetario Brad Pitt se sinceró y compartió que, tras mantenerse lejos del alcohol por siete años, recayó y ha vuelto a beber, aunque afirma que lo hace de forma ocasional.

Fue en una charla con la revista ‘Esquire’ donde afirmó que, a pesar de que retomó su gusto por la bebida, ahora lo hace con medida, ya que a sus 62 años amanece con una terrible y molesta resaca.

El histrión fue cuestionado por el medio de comunicación sobre la reserva de vinos que posee y sorprendió al confesar que era para su consumo personal.

“Estuve sobrio durante siete años y, después volví a caer”, expresó.

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Pitt también explicó que a pesar de que cuando retomó la bebida tuvo algunos malos momentos, ahora intenta controlarse, ya que tiene claro que perdió muchas cosas debido al alcohol.

"(Bebo) de una manera más contenida. Un par de veces me confié demasiado y pensé ‘eso no me conviene’, no en grandes cantidades. Puedo tomarme unas cuantas (copas), pero tengo que tomármelo con profesionalidad”, dijo.

Tras su separación de Angelina Jolie, en 2016, salieron a la luz pública los problemas de alcoholismo que enfrentaba. Incluso, recibió ayuda de su amigo Bradly Cooper para dejar de beber.

Al tiempo, habló sobre algunos de los momentos más oscuros de su vida y los pensamientos suicidas que llegaron a invadirlo.

“Simplemente pensaba, no podía, no veía ninguna salida. El dolor era tan agobiante que, no es que fuera a pasar a la acción, pero podía sentir, podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza, y se sentía como un alivio”, agregó.
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Por último, abordó su deseo de regresar el tiempo para dedicarse a los proyectos que no pudo concretar.

“Dios, quisiera recuperar mis cincuenta; cualquier cosa que tengas en mente, hazla, ve por ella, ve por ella ahora”, concluyó.

alcoholismo Brad Pitt
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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