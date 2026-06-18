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Hollywood

La niña de ‘El Aro’ muere por grave enfermedad que INFECTÓ su sangre

La imagen de Daveigh Chase saliendo de la televisión quedó marcada en la memoria de millones.

Junio 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Daveigh Chase, famosa en el mundo por dale vida a la aterradora ‘Samara Morgan’ en la cinta ‘El Aro’, perdió la vida a los 35 años.

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La actriz de 35 años, Daveigh Chase, famosa en el mundo por dale vida a la aterradora ‘Samara Morgan’ en la cinta ‘El Aro’, y por prestar su voz a ‘Lilo & Stitch’ perdió la vida.

La noticia fue confirmada este 16 de junio y se sabe que Chase murió tras enfrentar una grave enfermedad que complicó su estado de salud seriamente.

Fue la pareja de Daveigh, Roy Hernández, quien dio detalles de su fallecimiento y compartió que había sido hospitalizada en Los Ángeles semanas antes.

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Complicaciones derivadas de una meningitis y una grave infección en la sangre fueron las causas que desencadenaron un cuadro de sepsis.

Los reportes señalan que la actriz fue diagnosticada con meningitis, una enfermedad que provoca inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

¿Quién era Daveigh Chase?

La joven actriz nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada. Alcanzó la fama mundial a principios de los años 2000 gracias a dos papeles que marcaron a toda una generación: ‘Samara Morgan’ en la cinta de terror ‘El Aro’ y la voz de ‘Lilo’, en ‘Lilo y Stitch’.

También participó en ‘Donnie Darko’ y prestó su voz a ‘Chihiro’ en la versión en inglés de ‘Spirited Away’.

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Sin embargo, con ‘El Aro’ se convirtió en uno de los personajes más icónicos del cine de terror moderno. La imagen de la niña saliendo de la televisión quedó marcada en la memoria de millones y convirtió a Daveigh en una de las actrices infantiles más reconocidas de la época.

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Finalmente y tras una exitosa carrera durante su infancia y adolescencia, la actriz se alejó gradualmente de los reflectores. Reportes recientes indican que atravesó dificultades personales y problemas de salud durante los últimos años de su vida.

Muerte meningitis
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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