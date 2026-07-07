Minnie West debuta en “Tierra de amor y coraje” y recuerda a su mamá Amparín Serrano: “En cada paso que doy la honro”

La actriz y productora Minnie West atraviesa una de las etapas más importantes de su carrera.Por primera vez hace una telenovela en TelevisaUnivision, se trata de Tierra de amor y coraje del productor José Alberto Castro, lo que la ha llevado a salir de su zona de confort, justo cuando también enfrenta nuevos retos personales y empresariales tras la muerte de su madre, Amparín Serrano.

Sobre esta nueva experiencia, la actriz reconoce que aún la está procesando. “Lo estoy asimilando, todavía no me cae el 20 muy bien, lo estoy viviendo día a día, me estoy divirtiendo muchísimo porque sí definitivamente es algo que me saca mucho de mi zona de confort, estoy conociendo a gente muy interesante, estoy aprendiendo también del lado de cómo se produce una novela porque nunca había pensado lo difícil que es eso también. En verdad ha sido una etapa de mucho aprendizaje”.

Para West, la oportunidad llegó en el momento adecuado de su vida, cuando buscaba precisamente una experiencia que la obligara a reinventarse.

“Yo creo que todo tiene que llegar en el tiempo que tiene que llegar y ahorita que estoy en un momento de mi vida en el que necesito este cambio, esta adrenalina, algo que realmente sea diferente, llegó esto y llegó en el momento que creo que tenía que ser”.

Minnie West admitió que uno de los aspectos que más la han sorprendido es la dinámica de trabajo en las telenovelas, muy distinta a la que conocía en cine, teatro y series.

“Me ha sorprendido la actuación y la forma de trabajo, aquí en las telenovelas me estoy dando cuenta que es mucho más rápido, pero siento que, como actor o actriz, mutar de telenovela a serie o a película, no es como si un dentista hiciera una operación de corazón, siento que sí podemos y está padre si tienes la habilidad de poder mutar entre todos estos géneros”.

En “Tierra de amor y coraje” da vida a Daniela, una periodista que estará muy de cerca de los personajes de Emmanuel Palomares y Sofía Castro, cuya pasión por la verdad detonará diversos conflictos dentro de la trama.

“Mi personaje se llama Daniela, es periodista, y hay dos cosas que le importan en la vida, la primera es la justicia y la verdad, y la segunda es Juan Coraje (Emmanuel Palomares), de ahí se van a generar muchas situaciones que creo el público va a disfrutar, es sin duda una historia diferente y hay algo, yo en cada proyecto doy el 100 y este no será la excepción, verán lo mejor de mí”.

Más allá del ámbito profesional, Minnie West continúa enfrentando el duelo por la ausencia de su madre, una figura que sigue guiando muchas de las decisiones que toma en su vida.

“Los consejos de mi mamá me han guiado definitivamente, abrir una productora, mi productora, fue su idea, y que me haya dicho: ‘Créate tú tus propias oportunidades, date tú los papeles de tus sueños que a lo mejor no existen o que no te los van a dar porque a lo mejor no te conocen o porque no piensan que tú lo puedes hacer’, eso definitivamente me motiva, no ha sido fácil vivir con su ausencia, pero en cada paso que doy la honro”.

Esos consejos han cobrado aún más importancia en una etapa donde, además de actuar, ha tenido que asumir responsabilidades empresariales. La joven aseguró que ha aprendido a tomar decisiones guiándose por la honestidad y la transparencia, valores que procura reflejar tanto en su trabajo como en sus redes sociales.

“Yo no tengo un manual que me diga qué hago si algo sale mal en la tienda o en mi carrera, si sale un chisme, yo lo único que puedo hacer realmente es manejar las cosas como Minnie lo haría, que es hablando con la verdad”.

Sobre la influencia que puede tener entre sus seguidores, West dejó claro que no busca convertirse en ejemplo de nadie, aunque sí comparte abiertamente las experiencias que le han ayudado a salir adelante. “Mi consejo es que no me tomen como un ejemplo para nada, que tomen lo que les resuena de lo que digo, y si eso les funciona está increíble”.

Sin embargo, cuando se trata de perseguir metas profesionales, sí tiene una recomendación clara. “Si quieren ser actrices o productoras o seguir sus sueños y cumplirlos, sí, ahí sí les puedo dar un consejo y es que no tomen un ‘no’ por respuesta, porque si no nunca van a pasar esos ‘sí’ ”.

Finalmente, la actriz no ocultó la admiración que siente por el productor José Alberto Castro, de quien ha aprovechado cada oportunidad para aprender, tanto frente como detrás de cámaras.

“Ha sido una experiencia padrísima, es muy detallista en todos los aspectos, desde el primer día que llegué a grabar había un mensaje de mucho éxito en el proyecto. Mi lado productor agradece estar con una persona como el Güero porque es el tipo de productor a quien aprenderle muchas cosas, entonces voy a estar ahí muy pegada, espiando, aprendiendo”.