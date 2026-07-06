ROBAN LA CASA de Martha Higareda y su esposo destapa: “quién sabe si estaría aquí si hubiera entrado”

“Llegó la policía, luego los detectives y después los forenses. Y yo pensé: ‘Vaya, esto es como un episodio de CSI’”.

Martha Higareda contó en su canal de YouTube que fue víctima de robo y que los ladrones ingresaron a su casa cuanto todavía estaba embarazada. La actriz explicó que decidió no dormir en su casa porque tuvo una corazonada.

Según su relato, su esposo Lewis Howes estaba de viaje, por lo que ella optó por quedarse en casa de su madre.

“No sé por qué, pero tuve una corazonada y dije: ‘¿Y si esta noche me quedo en casa de mi madre?’. Incluso cuando salía de casa, recuerdo que me quedé un rato más para asegurarme de que la verja se cerrara. Eso ya te da una idea de que intuía algo, pero no sabía qué”.

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Al día siguiente, al volver a su casa, se encontró con una escena que la llenó de miedo, pues las habitaciones estaban revueltas, había objetos fuera de lugar y vidrios rotos. A partir de ahí comenzó un proceso que la hizo sentir profundamente vulnerada, según narró, pues además de lo que se llevaron sintió que ocuparon su espacio más seguro.

“Da miedo porque es nuestro hogar. Nuestro refugio. No es nada más una casa, es nuestro hogar. Es nuestro santuario, es sagrado”, compartió.

En el mismo clip, el esposo de la actriz indicó que llegó a sentir que alguien los había estado observando y planearon el robo.

“Tenía la sensación de que alguien se estaba aprovechando de nosotros a lo grande. Ya sabes, alguien nos estaba vigilando. Alguien estaba planeando todo esto, y me parece una gran amenaza”.

El sentimiento de su espacio invadido se intensificó cuando la pareja tuvo que seguir el protocolo de las autoridades. Martha dijo que, tras descubrir el atraco, llegaron policías, detectives y peritos a revisar la escena.

“Llegó la policía, luego los detectives y después los forenses. Y yo pensé: ‘Vaya, esto es como un episodio de CSI’”. Luego añadió: “Nos dijeron que no tocáramos nada, lo cual también fue un poco horrible. Porque te sientes como si, bueno, te hubieran invadido, pero además todo tiene que quedarse tal y como está”.

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Para Lewis Howes, el incidente le dejó una reflexión sobre lo que pudo haber ocurrido de haberse encontrado en casa. “Martha se salvó al marcharse. Nuestras hijas se salvaron, por suerte. Y además, si yo hubiera estado en la ciudad, probablemente me habría enfrentado a ellos. Probablemente habría hecho algo, y quién sabe qué habría pasado. Pero seguramente habría intentado defenderme a mí mismo y defenderlas a ellas. Quién sabe si siquiera estaría aquí si hubieran entrado y yo hubiera estado presente”.

Por su parte, Martha confesó que intentó mantenerse serena mientras terminaban las diligencias. Su preocupación principal era no transmitir angustia a sus bebés. Según relató: “No podía dejar que las emociones se apoderaran de mí, porque eso les afectaría a ellas. Así que creo que me mantuve muy serena hasta que se marchó el último equipo forense. Entonces me derrumbé”.