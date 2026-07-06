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Récord de audiencia: 35.8 millones de personas vieron el partido México vs. Inglaterra en TelevisaUnivision

El torneo global sigue estando en TelevisaUnivision

Julio 06, 2026 • 
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Audiencia para partido de México.

Edson Vázquez

La pasión se vivió por TelevisaUnivision y un nuevo récord de audiencia lo confirma.

35.8 millones de personas vieron el partido México vs. Inglaterra en los canales de televisión abierta y ViX, 28% arriba de la competencia. ¡El mundial sigue por TelevisaUnivision! ⁣

En ViX, 7.5 millones de personas sintonizaron el partido, mientras que en la televisión abierta, a través de los canales de TelevisaUnivision, las estrellas y el Canal 5, así como TUDN, sintonizaron 28.3 millones de personas.

Desafortunadamente, la Selección Mexicana perdió el partido contra Inglaterra, luego de dos goles sorpresa y uno más vía penal. México anotó dos tantos, pero no fueron suficientes para pasar a cuartos de final.

Durante el medio tiempo, Maná hizo historia

Maná cantó “El Rey” durante el medio tiempo del partido de México vs. Inglaterra Con este regreso, la banda hizo historia al convertirse en el único artista en participar tanto en la ceremonia inaugural como en el espectáculo de medio tiempo del torneo en este país.

Maná sigue en contacto con el público con su “Vivir Sin Aire Tour”, que culminará con dos únicas presentaciones en México los próximos 16 y 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

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