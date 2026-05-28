Condenan a 3 años 5 meses de prisión a exasistente de Matthew Perry de ‘Friends’ por INYECTARLE ketamina

Kenneth Iwamasa, exasistente personal del actor de ‘Friends’, Matthew Perry, recibió una sentencia de más de tres años de prisión por su participación en su muerte, ocurrida en octubre de 2023.

Una corte federal de Los Ángeles determinó que el exempleado debería pasar 41 meses en la cárcel, luego de declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina, sustancia relacionada con la muerte de la estrella.

Según autoridades, Iwamasa admitió haberle inyectado ketamina a Perry en diversas ocasiones durante los días previos a su deceso, esto pese a no contar con ningún tipo de formación médica.

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Fiscales señalaron que Kenneth se volvió pieza clave dentro de la red que suministraba la droga al querido ‘Chandler Bing’.

Durante la audiencia, se determinó que el exasistente desempeñó un papel central en el caso tras inyectarle varias dosis de la potente droga el mismo día que Matthew fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. La autopsia concluyó que el actor murió por los efectos agudos de la sustancia, lo que provocó que perdiera el conocimiento y se ahogara.

Por su parte, la familia de Matthew expresó su dolor y enojo durante el proceso judicial. En particular, el padrastro de Perry, Keith Morrison, señaló que Iwamasa traicionó la confianza de una persona que luchó durante años contra las adicciones.

En declaraciones presentadas ante la corte, describieron al extrabajador como alguien que facilitó la recaída de Perry en lugar de protegerlo.

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Kenneth Iwamasa laboró con el histrión por décadas y era considerado como uno de sus colaboradores más cercanos. Sin embargo, la investigación reveló que en los últimos meses de vida de Perry le ayudó a conseguir y administrar constantes dosis de ketamina. Según documentos judiciales, llegó a aplicar más de 20 inyecciones en cuatro días.