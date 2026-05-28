Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

Condenan a 3 años 5 meses de prisión a exasistente de Matthew Perry de ‘Friends’ por INYECTARLE ketamina

El trabajador se declaró culpable por haberle suministrado la droga el día de su muerte.

Mayo 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Matthew-Perry.jpg

El exasistente de Matthew Perry es acusado de inyectarle drogas.

Getty Images

Kenneth Iwamasa, exasistente personal del actor de ‘Friends’, Matthew Perry, recibió una sentencia de más de tres años de prisión por su participación en su muerte, ocurrida en octubre de 2023.

Una corte federal de Los Ángeles determinó que el exempleado debería pasar 41 meses en la cárcel, luego de declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina, sustancia relacionada con la muerte de la estrella.

Según autoridades, Iwamasa admitió haberle inyectado ketamina a Perry en diversas ocasiones durante los días previos a su deceso, esto pese a no contar con ningún tipo de formación médica.

TE RECOMENDAMOS: Matthew Perry habría recibido 27 dosis de ketamina antes de morir: las desgarradoras revelaciones de un documental

Fiscales señalaron que Kenneth se volvió pieza clave dentro de la red que suministraba la droga al querido ‘Chandler Bing’.

Durante la audiencia, se determinó que el exasistente desempeñó un papel central en el caso tras inyectarle varias dosis de la potente droga el mismo día que Matthew fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. La autopsia concluyó que el actor murió por los efectos agudos de la sustancia, lo que provocó que perdiera el conocimiento y se ahogara.

Más noticias internacionales de impacto:
Khloe-Kardashian.jpg
Hollywood
Khloé Kardashian provoca indignación total tras admitir que AMPUTÓ LAS GARRAS de sus gatos
Ahora, la socialité dice estar arrepentida y asegura que la asesoraron mal.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Fatal hallazgo sin vida de actor de ‘Arrow’; revelan ESCALOFRIANTES PALABRAS de un amigo sobre posible asesin4to
Mayo 26, 2026
Famosos
Muere actriz que LE DISPARÓ A SU NOVIO, un esquiador olímpico, y que dijo que todo “fue un accidente”
Mayo 15, 2026
Hollywood
Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua
Mayo 12, 2026
Hollywood
El papá de Britney Spears reaparece en silla de ruedas en la graduación de su nieta y sin el apoyo de Britney
Mayo 09, 2026
bonnie-tyler--.jpg
Hollywood
Bonnie Tyler fue inducida al coma tras operación de emergencia; esto se sabe de su salud
Mayo 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Cameron-Diaz.jpg
Hollywood
Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo A LOS 53 AÑOS: “Estamos muy bendecidos”
Mayo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Por su parte, la familia de Matthew expresó su dolor y enojo durante el proceso judicial. En particular, el padrastro de Perry, Keith Morrison, señaló que Iwamasa traicionó la confianza de una persona que luchó durante años contra las adicciones.

En declaraciones presentadas ante la corte, describieron al extrabajador como alguien que facilitó la recaída de Perry en lugar de protegerlo.

NO TE VAYAS SIN LEER: Revelan que Matthew Perry nunca dejó las drogas, e incluso las conseguía a través de apps de citas

Kenneth Iwamasa laboró con el histrión por décadas y era considerado como uno de sus colaboradores más cercanos. Sin embargo, la investigación reveló que en los últimos meses de vida de Perry le ayudó a conseguir y administrar constantes dosis de ketamina. Según documentos judiciales, llegó a aplicar más de 20 inyecciones en cuatro días.

Matthew Perry Friends drogas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Emily-Paris.jpg
Hollywood
Luto entre el elenco de ‘Emily en París’, muere uno de sus actores tras luchar contra grave esclerosis
Mayo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Caleb-Shomo.jpg
Hollywood
Amigo del músico que SALIÓ DEL CLÓSET tras 14 años casado con famosa actriz hace insólita publicación
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vive-sin-drogas.jpg
Viral
Lanzan versión 2026 del comercial ‘VIVE SIN DROGAS’ y desata furor la flor colorida que marcó a una generación
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Caleb-Fleur-Shomo.jpg
Hollywood
Esposo de famosa actriz se declara ABIERTAMENTE GAY tras 14 años de matrimonio; ella publica “doloroso” mensaje
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
naim darrechi.jpg
Famosos
Detienen a Naim Darrechi, de La Mansión VIP; lo acusan de usar un vapeador en el avión
El influencer español, que salió del reality por decisión propia para ir al psiquiatra, niega la acusación
Mayo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
rafa sarmiento jime perez la choco.jpg
Famosos
Rafa Sarmiento comparte la evolución de su hijo: “Ir a España fue la mejor decisión”
Rafa señala que en México falta información sobre la neurodivergencia, lo que a su vez genera poco empatía
Mayo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara agustin fernandez.jpg
Famosos
Wendy Guevara pelusea a su amigo Agustín Fernández: “ni veíamos su reality show”
Ni la influencer ni su amigo Nicola Porcella vieron el reality show y solo se enteraban de lo que hacía Agustín por lo que veían en TikTok
Mayo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
guardián de mi vida.jpg
Telenovelas
¿Desde hace cuántos años no veíamos a Daniel Arenas y Silvia Navarro en telenovela?
Los actores protagonizan “Guardián de mi vida”, producida por Juan Osorio y que está a punto de estrenarse por ViX
Mayo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores