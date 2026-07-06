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Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Sugey Ábrego y William Valdés abren conversaciones sin filtros de parejas, límites y deseo

¡AMAR TAMBIÉN TIENE SECRETOS! Lo que comenzó como un reto actoral terminó en una confrontación personal.

Julio 06, 2026 • 
Grisel Vaca, Nayib Canaán
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La Obscenidad de la carne

Octavio Lazcano

Han pasado doce meses desde que La obscenidad de la carne levantó el telón por primera vez, y la obra no solo se mantiene vigente, sino que sigue llenando teatros y provocando conversaciones incómodas pero necesarias.

Bajo la producción de Omar Suárez, esta intensa pieza teatral escrita y dirigida por Esteban Román, explora los límites de la intimidad, el deseo y la autodestrucción en las relaciones de pareja, mostrando cómo el tedio y la falta de comunicación pueden llevar a juegos peligrosos que sacan a la luz los secretos más oscuros.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, los cuatro protagonistas — Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Sugey Ábrego y William Valdés— compartieron cómo ha sido este año sobre el escenario, los retos personales y profesionales que han enfrentado, y lo que la obra ha significado en sus propias vidas.

Para Elizabeth Álvarez, interpretar a Carmín —un personaje femenino, fuerte, dolido y resiliente— ha sido un privilegio que la ha mantenido en constante disciplina. “Estoy muy agradecida, principalmente con nuestro productor, Omar Suárez, y con el público, quienes son los que nos han mantenido durante un año completito en escena”, expresó la actriz, quien además ha compaginado esta labor con sus proyectos en televisión y su vida familiar.

Lejos de usar la palabra “sacrificio”, Elizabeth prefiere hablar de prioridades: “Esa palabra no me gusta, no la utilizo en mi vida. Yo siempre digo que se trata de priorizar y yo he priorizado mi vida personal y profesional. Organizando mis tiempos y buscando siempre las mejores alternativas para desempeñarme en todas las áreas, llega a ser hasta fácil”.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que comparte el escenario con su esposo, Jorge Salinas. Para ella, eso ha sido una ventaja, pero también un compromiso: “Trabajar con un profesional es un regalo, y Jorge es un excelente actor, ultraprofesional, disciplinado. Cuando tienes a tu lado a alguien tan entregado y apasionado en su trabajo y te va poniendo el ejemplo, no puedes fallar, debes estar a la altura”, enfatizó.

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Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez

Octavio Lazcano

Jorge Salinas, quien da vida a Amadeus, explicó que la obra va más allá de dar un “mensaje”.

“Desde mi punto de vista no hay mensaje, es más bien un reflejo de nuestra sociedad, de lo que ocurre en las parejas, un reflejo de la condición humana en función de su ego, de tomar decisiones de lo que uno cree que es lo correcto para la pareja, antes de pensar en lo que se quiere”, señaló.

El actor aseguró que la obra invita al espectador a mirarse en un espejo: “Cuando ves esas circunstancias, llega el momento en el que te reflejas y dices: ‘¡caramba, yo he hecho eso!’”. Y aconseja al público con sinceridad: “¿Tienen ganas de verse reflejados en un espejo? Si es así, véanla; y si tienes miedo, mejor no vayan. Dicen por ahí que lo que te choca, te checa”.

Respecto a su personaje, Jorge señaló que no ha sido un reto en sí mismo, sino más bien una búsqueda del reflejo humano: “He tratado de buscar el reflejo del ser humano que soy y de los seres humanos que conozco, de la lectura que he tenido en función de una preparación psicológica de este personaje”.

William Valdés, el más joven del elenco, vive su primera experiencia con un desnudo en escena y asegura que, aunque al principio fue complicado, hoy lo maneja con total naturalidad.

“Yo nunca había hecho un desnudo en teatro, ni en novelas ni en ningún lado; fue la primera vez que me toca hacer algo así, pero ahora ya me sale natural”, confesó. El actor explicó que el juego de luces y la dirección escénica ayudan a que no se vea más de la cuenta, y destacó el gran apoyo de sus compañeros: “Siempre me cuidan para que todo salga bien. Al principio sentía pena con Eli, con Jorge… pero ahora ya lo hago como pez en el agua y procuro cuidar a mi compañera Sugey”.

Para Sugey Ábrego, ser parte de esta obra ha sido una experiencia satisfactoria y reveladora. “Cuando empezamos este proyecto no sabíamos si llegaríamos a los tres meses en cartelera; después nos propusimos llegar a diciembre y luego seguimos y seguimos”, recordó. La actriz interpreta a Ana, la esposa de William Valdés, una mujer que, al ver que su relación se desmorona, acepta adentrarse en un mundo que no conoce.

“Mi personaje, al ver que su relación se está cayendo, decide aceptar algo que no cree y eso le provoca otras situaciones. A veces traspasar un límite puede no tener regreso”, reflexionó Sugey, quien en la vida real ha sido firme en sus convicciones: “Llegué a tener novios que querían que fuéramos a este tipo de lugares, pero la verdad nunca
accedí porque siempre he tenido muy claros mis límites. Creo que en una relación de pareja debes tener muy claro tus ‘no negociables’; y esta obra habla de eso, del compartirte íntimamente, un tema de lo que muy pocas parejas llegan a hablar”.

“La obscenidad de la carne” se presenta viernes, sábado y domingo en el Teatro Renacimiento del Centro Teatral Manolo Fábregas en la colonia San Rafael de CDMX.

Jorge Salinas Elizabeth Álvarez La obscenidad de la carne No te pierdas
Grisel Vaca
Nayib Canaán
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