Hija de Omar Chaparro confiesa que ES BISEXUAL y bromean en podcast: “Vamos con las caras de su padre”

“Soy bi”.

Fue en la más reciente entrega del podcast ‘Aquí no pasa nada’ de Isabel Fernández, donde Andrea Chaparro y Harold Azuara hablaron sin filtros sobre su sexualidad. La comediante y standupera bromeó al preguntarles si eran gays, a lo que la hija de Omar Chaparro respondió: “Soy bi”.

La protagonista de ‘Encontró lo que buscaba’ se sinceró en la charla íntima junto a su compañero de sets, sin embargo, Fernández rápido destapó entre risas: “Andrea Chaparro completamente en vivo reaccionado a su homosexualidad. Vamos con las caras de su padre”.

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La joven contó que su gusto por ambos géneros no fue algo que le generara algún conflicto.

“Yo nunca me cuestioné mi sexualidad, la neta como que siempre salí ahí con niñas y luego con niños, le neta como que me valía”, dijo Chaparro.

Al tiempo, desveló que su nuevo look sí generó inquietud en su padre. “Hasta que tenía el pelo así chiquito, la primera vez que me lo corte chiquito, como a los 18, mi papá sí me dijo ’¿te gustan las mujeres?’, y yo, “a veces, de que no sé”, le respondió Andrea al famoso comediante.

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Por su parte, Harold contó como su familia ha buscado sacarlo del clóset de forma amable, aunque no compartió más detalles sobre sus preferencias.