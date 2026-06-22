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Hospitalizan a Luis de Alba y aparece todo moreteado de la cara: “Ya me andaban matando”

El comediante no reveló detalles de su accidente pero asegura que está “perfecto”

Junio 21, 2026 • 
Alejandro Flores
luis de alba.jpg

Luis de Alba grabó un video desde el hospital

Facebook

Luis de Alba está en el hospital pero decidió grabar un video para responder a las versiones malintencionadas sobre su estado de salud.

El comediante tiene el rostro lleno de moretones, lo que provoca una imagen realmente impresionante: la mitad derecha del cráneo, toda la zona alrededor de los ojos y la nariz están completamente amoratados.
La imagen le recordó a sus fans una memorable escena de una película con Tun Tun en la que ambos terminan con la cara tiznada.
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¿Qué le pasó a Luis de Alba?

El propio Luis de Alba contó en el breve video publicado en su cuenta de facebook lo que le pasó:

“Tuve un accidente y me trajeron al hospital donde estoy actualmente. Pero tuve que grabar este video porque ya me andaban hasta matando, diciendo que estaba yo gravísimo”.

Luis de Alba se ha dedicado recientemente a usar sus redes sociales para crear contenido relacionado con sus memorias personales y profesionales.
Con ayuda de videos de sus programas, ha narrado, por ejemplo, cómo nació su personaje del Ratón Crispín, o por qué existe una película en la que aparece con una voz que no es la suya.

¿Qué dijo Luis de Alba de su accidente?

Respecto al accidente, Luis de Alba no detalló qué le sucedió pero aseguró que su salud no está en riesgo.

“Estoy perfecto y listo para estar con ustedes muchos años, mucho tiempo más contándoles chistes y anécdotas”.
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Ericka Rodríguez

Aprovechó, de hecho, su actual apariencia con el rostro moreteado para ensayar un sketche.

“Ahora que estoy así, ya no voy a ser el comediante Pirrurris, ahora voy a ser el luchador el Mapache Atómico”.

Luis de Alba
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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