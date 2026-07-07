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Despiden a Héctor Rodolfo Guzmán Rodríguez, hermano del ‘Hijo del Santo’

La familia Guzmán está de luto tras el deceso del hijo del legendario ‘Santo’.

Julio 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Fallece Héctor Rodolfo Guzmán Rodríguez, uno de los hijos de ‘El Santo’.

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El mundo de la Lucha Libre se encuentra de luto tras la muerte de Héctor Rodolfo Guzmán Rodríguez, uno de los hijos del legendario ‘Santo, el enmascarado de plata’ y padre del luchador Axel. Juntos forman parte de una de las dinastías más importantes de dicho deporte.

La noticia fue dada a conocer a través de la esposa del luchador Axel e hija del ‘Huracán Ramírez’. En una publicación en sus redes sociales informó sobre el deceso de Guzmán Rodríguez, ademas de los detalles del homenaje póstumo que se le realizará.

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Héctor Rodolfo fue el tercer hijo de Guzmán Huerta, ‘El Santo’, considerado por muchos como la máxima figura en la historia de la Lucha Libre Mexicana y uno de los personajes más influyentes de la cultura popular del país.

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Además de formar parte del histórico linaje de los Guzmán, fue hermano de ‘El Hijo del Santo’, quien durante décadas continuó el legado de su padre y mantuvo vivo el nombre de ‘El Enmascarado de Plata’ en los cuadriláteros.

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La familia Guzmán es una de las más emblemáticas del deporte espectáculo en México. El legado iniciado por ‘El Santo’ ha trascendido generaciones y continúa vigente gracias a luchadores como ‘El Hijo del Santo’ y Axel, nieto del legendario enmascarado.

Descanse en paz.

Lucha Libre luchador Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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