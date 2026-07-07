Despiden a Héctor Rodolfo Guzmán Rodríguez, hermano del ‘Hijo del Santo’

El mundo de la Lucha Libre se encuentra de luto tras la muerte de Héctor Rodolfo Guzmán Rodríguez, uno de los hijos del legendario ‘Santo, el enmascarado de plata’ y padre del luchador Axel. Juntos forman parte de una de las dinastías más importantes de dicho deporte.

La noticia fue dada a conocer a través de la esposa del luchador Axel e hija del ‘Huracán Ramírez’. En una publicación en sus redes sociales informó sobre el deceso de Guzmán Rodríguez, ademas de los detalles del homenaje póstumo que se le realizará.

TE RECOMENDAMOS: ‘Konnan’, leyenda de la Lucha Libre, es AMPUTADO de sus dos piernas; esto se sabe sobre su estado de salud

Un fuerte abrazo con todo el cariño para mi estimado amigo, el luchador Axel, el nieto del Santo, por el sensible fallecimiento de su señor padre Rodolfo Guzmán Rodríguez. Qué en paz descanse. Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo. Pronta resignación y que Dios te ilumine… pic.twitter.com/Fp4JeUYmur — René Tovar (@Rene_Tovar) July 6, 2026

Héctor Rodolfo fue el tercer hijo de Guzmán Huerta, ‘El Santo’, considerado por muchos como la máxima figura en la historia de la Lucha Libre Mexicana y uno de los personajes más influyentes de la cultura popular del país.

#FOTOREPORTE 📸 | #México: Fall3ce Rodolfo Guzmán Rodríguez, hijo de El Santo y padre del luchador Axel



➡️ Se confirmó el fallecimiento de Rodolfo Guzmán Rodríguez, hijo del legendario luchador El Santo, El Enmascarado de Plata, y padre del luchador Axel.



➡️ Su partida enluta… pic.twitter.com/skcgouWEsR — EL PIÑERO (@ELPINERO) July 6, 2026

Además de formar parte del histórico linaje de los Guzmán, fue hermano de ‘El Hijo del Santo’, quien durante décadas continuó el legado de su padre y mantuvo vivo el nombre de ‘El Enmascarado de Plata’ en los cuadriláteros.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿De qué murió ‘Ray Richard’, el famoso luchador y

La familia Guzmán es una de las más emblemáticas del deporte espectáculo en México. El legado iniciado por ‘El Santo’ ha trascendido generaciones y continúa vigente gracias a luchadores como ‘El Hijo del Santo’ y Axel, nieto del legendario enmascarado.

Descanse en paz.