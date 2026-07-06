Programa de radio de Angélica Vale termina porque el concepto era de su exesposo y SE LO RECLAMÓ

Varios son los comunicadores que ya confirmaron el fin del programa de radio de Angélica Vale llamado ‘La Vale Show’. Y es que tanto Javier Ceriani como Luis Magaña y la creadora de contenido conocida como ‘Chamonic’ compartieron que la emisión radiofónica llegará a su fin.

Cabe recordar que el productor y dueño delo concepto es Otto Padrón, exmarido de la actriz y quien habría decidido pelear el concepto y darle fin al proyecto que él comenzó.

Aunque esta noticia no ha sido confirmada por Vale, sus colaboradores ya compartieron que se van.

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En tanto, es el argentino quien desveló que el programa está cancelado. “‘La Vale’ llevaba años haciendo este show en la mañana lleno de sponsors (anunciantes) que no sabemos qué va a pasar. Era uno de los shows más escuchados de California”.

Asimismo, indicó que “no fue despedida de la estación Cali. Angélica está grabando en México una serie con sus hijos. Lo que a mí me confirman desde adentro es que Angélica Vale continúa siendo empleada para reestructuración y ver lo que va a pasar en el futuro”.

En la versión del comunicador también dijo que Padrón sabía de antemano que el programa iba a ser cancelado. “Espero que no haya habido mano negra. Aquí no sabemos bien. Yo siempre pienso mal. Espero que todo sea transparente”.

Finalmente dijo que Angélica ya tendría dos ofertas de trabajo; en una radio de México y otra en Estados Unidos.

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Por su parte, la creadora de contenido mencionada dijo que en el horario en que el transmitía la conductora ahora pasarán música de DJ’s y que el último promocional del programa fue compartido hace dos días.