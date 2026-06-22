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Hollywood

Actor de ‘Superman’ y su esposa quedan ATRAPADOS en un incendio en su casa y mueren

Los bomberos lograron ingresar al lugar y localizarlos, aunque estaban inconscientes.

Junio 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El actor Paul Avery y su esposa murieron tras un incendio en su casa.

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El actor estadounidense Paul Avery y su esposa, Sheila Garry Avery, perdieron la vida tras registrarse un incendio en su casa de Blairsown, en Nueva Jersey.

La tragedia ocurrió el 16 de junio durante la madrugada y las autoridades mantienen abierta una investigación para determina las causas del siniestro.

Según primeros reportes, el Departamento de Bomberos y la Policía Estatal de Nueva Jersey acudieron a una residencia tras recibir una alerta por un incendio con posibles personas al interior.

Al llegar al lugar, los equipos encontraron la vivienda envuelta en llamas.

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Los bomberos lograron ingresar al inmueble y localizaron a Paul Avery y a su esposa inconscientes. Ambos fueron sacados de la casa y recibieron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladados para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, las lesiones provocadas por el incendio resultaron fatales y la pareja murió poco tiempo después. Las autoridades informaron que el fuego fue controlado mientras especialistas continúan analizando el origen del fatal accidente.

¿Quién fue Paul Avery?

Desarrolló una trayectoria artística que se extendió por más de cinco décadas. Su carrera comenzó a principios de la década de 1970 y posteriormente participó en diversas producciones de cine y televisión.

Entre sus apariciones más recordadas sobresale su intervención en la película ‘Superman’, de 1978, donde interpretó a un camarógrafo de televisión. También participó en producciones como ’Three’s Company’, ’Soap’, ‘ABC Weekend Specials’ y ‘Tales from the Darkside’.

No obstante, el personaje que lo convirtió en una figura familiar para millones de espectadores fue ‘Hughie’, el cantinero del bar ‘Foxy’s’ en la popular telenovela estadounidense ‘All my children’.

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Avery interpretó el mencionado papel de forma intermitente durante aproximadamente 12 años, consolidándose como uno de los rostros más recurrentes del programa.

Además de su trabajo como actor, participó en más de 300 campañas publicitarias a lo largo de su carrera profesional.

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Su hija los despiden

En los últimos años, el histrión había reducido su actividad pública para dedicar más tiempo al cuidado de su esposa, quien enfrentaba problemas de salud derivados de un derrame cerebral sufrido años atrás.

Tras su muerte, su hija Kyle Avery, quien confirmó el deceso, se despidió de sus padres a través de una publicación en redes sociales. En su mensaje recordó el fuerte vínculo familiar que caracterizó a sus padres y agradeció el trabajo realizado por los bomberos.

Descansen en paz.

incendio Superman Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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