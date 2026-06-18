Reportan que el cantante de ‘Todo pulmón’ sufre traumatismo craneal tras accidente doméstico

“Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica”.

En últimas horas se ha vuelto tendencia que el legendario cantautor español, Miguel Ríos, ha suspendido los conciertos de su gira ‘El último vals’, mismos que ocurrirían en Gran Canaria.

El equipo del artista reporta que sufrió un traumatismo craneal tras un “pequeño accidente doméstico”.

Mediante un comunicado, se precisa que “por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá permanecer en reposo durante varios días hasta que se reponga de este traumatismo leve”.

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Y añaden que “Miguel está bien dentro de lo que cabe y, sobre todo, le da mucha rabia tener que cancelar. Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica. En los próximos días, informaremos sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Orense, donde se presentaría el cantante de rock, de 82 años, compartió que darán a conocer a quien lo sustituirá en el escenario.

Cabe señalar que desde octubre de 2025, el intérprete y pionero del rock en España realiza su gira ‘El último vals’, recorriendo teatros y escenarios, particularmente de su país de origen.

Ríos presentaba su disco homónimo, mismo que compuso junto al productor musical José Nortes.

Al principio de la gira se planteó su fin en el mes de mayo, pero Miguel ya cuenta con varias fechas hasta el término de 2026. Entre los sitios que tiene pactados se encuentran: Cabra, Matalascañas, Marbella, Coria, Barcelona, el Cap Roig Festival, Cartagena, Alcalá de Henares, Castellón, Donostia, Oviedo, Pamplona, Jaén y Madrid.

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El 8 de diciembre será la fecha en la que el creador de éxitos como ‘Himno a la alegría’, ‘Dame una cita’, ‘Bienvenidos’, ‘El blues de la soledad’, ‘Todo pulmón’, entre otros, despida su gira en el Movistar Arena de Madrid, en la que cumple 65 años sobre los escenarios.