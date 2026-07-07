Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Le pide a su alumna continuar piloteando, se quita el cinturón, abre la puerta del avión y SE LANZA al vacío

Un experimentado instructor de vuelo tomó una inesperada decisión en el aire.

Julio 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Piloto-vacio.jpg

Piloto le pidió a su alumna que siguiera volando para lanzarse al vacío.

Getty Images

Leandro Andrés Bertazzo, un experimentado instructor de vuelo, murió tras lanzarse al vacío desde un avión mientras daba una clase en Córdoba, Argentina. El impactante suceso dejó conmoción, principalmente en su alumna, quien tuvo que tomar el control de la aeronave.

La estudiante logró mantener el control del avión, enviar un mensaje desde su teléfono para alertar a las autoridades de la escuela de aviación sobre los sucedido y consiguió aterrizar sin inconvenientes.

Los hechos ocurrieron durante una práctica de vuelo de la escuela Flying Parrot Córdoba, donde Bertazzo trabajaba como instructor desde hacía cuatro años.

TE RECOMENDAMOS: Pastor infiel que asesinó a su esposa EMPUJÁNDOLA a un acantilado, llevó a su amante al funeral

Medios locales recogen que la joven que volaba con su maestro ya contaba con licencia de piloto privado, pero aún debía completar horas de entrenamiento supervisadas por un instructor.

El vuelo se efectuaba con normalidad cuando, en un momento del trayecto, Andrés le pidió que continuara pilotando el avión. De acuerdo con una reconstrucción de hechos, el instructor se quitó los auriculares, guardó sus pertenencias, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la aeronave y se arrojó.

Tras lo ocurrido, la estudiante logró conservar el control del Cessna, envió un mensaje desde su teléfono para alertar a la escuela sobre lo ocurrido y dirigió el avión hacia la pista, donde consiguió aterrizar de manera segura.

El director de la escuela despegó en otra aeronave para intentar localizar a Bertazzo. Minutos después encontró el lugar donde había caído y dio aviso a las autoridades. Cuando llegaron los equipos de emergencia, sólo pudieron constatar su fallecimiento.

Más noticias virales
Canibal.jpg
Viral
Hombre DEVORABA RESTOS de cadáveres y reconstruía rostros con piel humana; era camillero en hospital
El sujeto de 30 años fue detenido y en un interrogatorio admitió haber ingerido piel humana.
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Madre hizo beber alcohol a su hija de 16 años HASTA LA MUERTE; hallaron 173 botellas en su habitación
Junio 29, 2026
Viral
Muere ATROPELLADA trágicamente campeona olímpica de Tiro con Arco; tenía 24 años
Junio 25, 2026
Viral
¿Dónde está actualmente la suegra de la exreina de belleza Carolina Flores a DOS MESES del crimen?
Junio 24, 2026
Viral
Hallan sin vida y dentro de UNA MALETA a reconocida modelo; estaba en el baño con la regadera abierta
Junio 24, 2026
Globo-incendio.jpg
Viral
¡Otra tragedia de vuelo en globo! Se incendia con 21 pasajeros y una familia de 8 murió LANZÁNDOSE
Junio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sifilis-labio.jpg
Viral
Se mordía el labio por estrés y le brotó “herpes”, pero en realidad ERA SÍFILIS: “Soy responsable, no me cuidé”
Junio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Montanistas.jpg
Viral
Tragedia en Perú: AVALANCHA provoca la muerte de montañista mexicano Daniel Navarro y su esposa
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Trascendió que Bertazzo había desarrollado gran parte de su carrera en Flying Parrot Córdoba y, a lo largo de más de diez años, se formó en la institución, donde obtuvo las licencias de piloto comercial, piloto de transporte de línea aérea (PTLA) e instructor de vuelo. Además había trabajado profesionalmente en Chile.

NO TE VAYAS SIN LEER: Detienen a dueña de cafetería que S3CUESTRÓ a su novio y pidió 5 millones de rescate; estuvo prófuga 12 años

Desde la escuela destacaron que era un profesional con experiencia y que mantenía buena relación con alumnos y colegas.

avión suicidio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
audiencia-partido-.jpg
Viral
Récord de audiencia: 35.8 millones de personas vieron el partido México vs. Inglaterra en TelevisaUnivision
Julio 06, 2026
 · 
TVyNovelas
Pastor-infiel.jpg
Viral
Pastor infiel que asesinó a su esposa EMPUJÁNDOLA a un acantilado, llevó a su amante al funeral
Julio 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
inglaterra viagra.jpg
Viral
Entrenador de Inglaterra revela si toman viagra para contrarrestar efecto de la altura en el juego con México
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
nara influencer coreana estafada.jpg
Viral
Influencer coreana cae en la garras de una ambulancia patito y dice que la estafaron en hospital de la CDMX
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto-laguardia----.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026
La cuarta temporada del reality show está por comenzar.
Julio 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
obscenidad-teatro.jpg
Famosos
Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Sugey Ábrego y William Valdés abren conversaciones sin filtros de parejas, límites y deseo
¡AMAR TAMBIÉN TIENE SECRETOS! Lo que comenzó como un reto actoral terminó en una confrontación personal.
Julio 06, 2026
 · 
Grisel Vaca
Angelica-Vale.jpg
Famosos
Terminó programa de radio de Angélica Vale, ¿la despidieron de la estación Cali 93.9?
La propia Angélica no ha confirmado el fin de la emisión, pero sus compañeros ya comenzaron a despedirse.
Julio 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Andrea-Chaparro.jpg
Famosos
Hija de Omar Chaparro confiesa que ES BISEXUAL y bromean en podcast: “Vamos con las caras de su padre”
Andrea expresó de la forma más natural cómo nunca se cuestionó su gusto por hombres o mujeres.
Julio 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez