Le pide a su alumna continuar piloteando, se quita el cinturón, abre la puerta del avión y SE LANZA al vacío

Leandro Andrés Bertazzo, un experimentado instructor de vuelo, murió tras lanzarse al vacío desde un avión mientras daba una clase en Córdoba, Argentina. El impactante suceso dejó conmoción, principalmente en su alumna, quien tuvo que tomar el control de la aeronave.

La estudiante logró mantener el control del avión, enviar un mensaje desde su teléfono para alertar a las autoridades de la escuela de aviación sobre los sucedido y consiguió aterrizar sin inconvenientes.

Los hechos ocurrieron durante una práctica de vuelo de la escuela Flying Parrot Córdoba, donde Bertazzo trabajaba como instructor desde hacía cuatro años.

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Medios locales recogen que la joven que volaba con su maestro ya contaba con licencia de piloto privado, pero aún debía completar horas de entrenamiento supervisadas por un instructor.

El vuelo se efectuaba con normalidad cuando, en un momento del trayecto, Andrés le pidió que continuara pilotando el avión. De acuerdo con una reconstrucción de hechos, el instructor se quitó los auriculares, guardó sus pertenencias, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la aeronave y se arrojó.

Tras lo ocurrido, la estudiante logró conservar el control del Cessna, envió un mensaje desde su teléfono para alertar a la escuela sobre lo ocurrido y dirigió el avión hacia la pista, donde consiguió aterrizar de manera segura.

El director de la escuela despegó en otra aeronave para intentar localizar a Bertazzo. Minutos después encontró el lugar donde había caído y dio aviso a las autoridades. Cuando llegaron los equipos de emergencia, sólo pudieron constatar su fallecimiento.

Trascendió que Bertazzo había desarrollado gran parte de su carrera en Flying Parrot Córdoba y, a lo largo de más de diez años, se formó en la institución, donde obtuvo las licencias de piloto comercial, piloto de transporte de línea aérea (PTLA) e instructor de vuelo. Además había trabajado profesionalmente en Chile.

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Desde la escuela destacaron que era un profesional con experiencia y que mantenía buena relación con alumnos y colegas.