Ernesto Laguardia, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026

Galilea Montijo ya lo hizo oficial: Ernesto Laguardia es el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026, en su cuarta temporada.

“Es un reto. Habrá emociones verdaderas, van a conocer la parte alegre, triste, pero sincera siempre. El juego empieza ya. A todo el público gracias de antemano por seguir al #TeamLaguardia”, dijo el actor que tiene 53 años sobre los escenarios.

Hace unos meses, Ernesto Laguardia nos contó que se siente pleno con su vida, su carrera y su imagen.

“Mis arrugas son como cicatrices de guerra. Hago ejercicio, salgo a correr con mi familia y trato de mantenerme positivo. Más que nada, es la actitud lo que te hace sentir bien”, nos dijo.

¿Qué veremos de Ernesto Laguardia el reto de La Casa de los Famosos México 2026?

“Verán mi personalidad. Tengo ganas de que el público me conozca. Mi estrategia es divertirme, pasármela a todo dar e ir sacando a uno por uno”, dijo Ernesto a Galilea Montijo.

“Conocerán la versión que nunca han conocido”, dijo Ernesto, quien adelantó su mantra: “Público quiero tus votos, vamos a ganar”.

¿Ernesto Laguardia tiene familia?

Casado desde 2007 con Patricia Rodriguez, Ernesto Laguardia es padre de tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano. Para el actor, la familia es su mayor prioridad.

Según nos compartió, son una familia “muégano": “Me gusta cocinarles, hablar con ellos y darles su tiempo. Como papás, buscamos adaptarnos a los cambios, pero también soy exigente; les inculco el respeto, el orden y la importancia de los estudios”.

Aunque espera que sus hijos no sigan sus pasos en la actuación, asegura que los apoyará en cualquier camino que elijan: “Yo espero que no (se dediquen a esto) porque, aunque es una carrera maravillosa, no quiero que sufran, es una carrera muy dura la verdad”.

Sobre su decisión de entrar a La Casa, a su familia les advirtió: “Les dije: ‘es el momento ideal para entrar’. Lo platicamos mucho, me alientan, Mi esposa Paty está contenta, es linda, siempre me apoya pero está nerviosa. Mis hijos están felices”.