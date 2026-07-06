Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

¿Por qué lloró Travis Kelce en su boda con Taylor Swift?

La boda fue tan extravagante que los invitados concursaron para ganarse relojes Cartier, bolsas de diseñador y hasta un auto

Julio 05, 2026 • 
Alejandro Flores
taylor swift travis kelce (1).jpg

Marido y mujer

Getty Images

Los detalles de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift dan cuenta de una boda espectácular.

Adam Sandler no solamente oficio la ceremonia civil, sino que se encargó de armar una especie de show cómico alrededor de la pareja y ante los mil invitados al Madison Square Garden.
Quizá lo más impactante es que los invitados participaron en una rifa en la que podían ganar algunos objetos de lujo.
TE RECOMENDAMOS: Gabriel Soto se reúne con su abogado para analizar demanda contra Ana Carla Sinclair tras revelaciones
Entre otras cosas, era posible salir de la fiesta con un reloj Cartier, una bolsa de diseñador ¡o un auto!
Y no cualquier auto, sino un Chevreolt Chevelle 1970, con un valor de 150 mil dólares, aproximadamente. La pareja eligió precisamente este modelo porque fue el auto en el que ellos tuvieron su primera cita.

Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

masterchef eliminado (1).jpg
Famosos
MasterChef: Salvan a Lancer, Michelle llora con Zahie Téllez y eliminan a un cocinero por una chuleta plana
La primera eliminación estuvo marcada por la salvación del público, que votó por Jazmín para que siga en la competencia
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Quién es Stephania, la influencer que iba a entrar a MasterChef por un error de Poncho Cadena?
Mayo 20, 2026
Famosos
Emergencia en ‘MasterChef 24/7’: La cocinera ‘Lula’ SE DESVANECIÓ en vivo y sus compañeros corrían por ayuda
Mayo 20, 2026
Famosos
Quién es quién en MasterChef 24/7 México 2026: lista completa de participantes
Mayo 18, 2026
Famosos
Daniela Parra ingresa a ‘MasterChef 24/7’ y le dedica su primer platillo a su papá: “esto lo hago por ti”
Mayo 18, 2026
masterchef (1).jpg
Famosos
Errores en MasterChef 24/7: anuncian ganadores que no eran y protestan por incluir a famosos como Lancer
Mayo 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
pati chappoy.jpg
Famosos
Pati Chapoy pide que rueden cabezas en MasterChef: "¡Que se vayan a la calle de donde salieron!”
Junio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef daniela parra (1).jpg
Famosos
¿Quién es el sexto eliminado de MasterChef y por qué Dani Parra lloró desconsolada por horas?
Junio 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
eliminado masterchef.jpg
Famosos
La verdad detrás de la misteriosa renuncia en MasterChef este 21 de junio: “No son problemas mentales”
Junio 21, 2026
 · 
Alejandro Flores

Así fueron los votos de Taylor Swift y Travis Kelce

Ya en la ceremonia, lo que más llamó la atención fue la reacción de Travis al momento de leer los votos matrimoniales.
De acuerdo con el portal TMZ, el jugador de futbol americano y la cantante escribieron cada uno sus votos y fueron especialmente melancólicos y románticos.
Pero cuando fue el turno de Travis, no pudo aguantarse la ganas de llorar. Los invitados contaron al portal que justo a la mitad del texto, Travis se detuvo porque se puso “demasiado emocional” y comenzó a llorar.
Por su parte, Taylor tuvo un gesto excepcional: cantó una parte de sus votos, lo que emocionó al máximo a los invitados.

Travis Kelce taylor swift
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
travis kelce y taylor swift.jpg
Famosos
Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: esto vistieron y estas joyas usaron
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
taylor siwft y travis kelce.jpg
Famosos
¿Taylor Swift ya se casó? Así habría sido su boda secreta con Travis Kelce
Julio 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
Taylor-Swift.jpg
Hollywood
Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: todos LOS DETALLES sobre la cena, la ceremonia y la fiesta
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Divorcio-Frankie-Muniz.jpg
Hollywood
‘Malcolm el de en medio’ anuncia SU DIVORCIO tras 10 años casado y un hijo en común
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
consuelo duval sisi.jpg
Famosos
¿Consuelo Duval inventó el "¿Y si sí?”? La actriz revive un personaje de hace 20 años para demostrarlo
El mantra de apoyo a la selección mexicano ya lo decía ella en “La Hora Pico”
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
timbiriche bioserie.jpg
Famosos
Así lucirán Sasha y Luis de Llano en la bioserie de ViX
La plataforma presentó el primer adelanto de la serie que contará la historia de la banda de pop insignia de los 80 y 90
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
bts.jpg
Famosos
Prohíben concierto de BTS en el Estadio Nacional y las Army exigen renuncias
El grupo de K Pop está programado para el 14,15, 16 y 17 de octubre pero el gobierno se niega a otorgar el permiso
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
mana mexico estadio.jpg
Famosos
¿Sí o no se presentará Maná al estilo del Super Bowl en el medio tiempo del partido México - Inglaterra?
Fher se ha mostrado especialmente entusiasta con esta selección y confía en que le ganará a los ingleses
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores