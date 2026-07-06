¿Por qué lloró Travis Kelce en su boda con Taylor Swift?

Los detalles de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift dan cuenta de una boda espectácular.

Adam Sandler no solamente oficio la ceremonia civil, sino que se encargó de armar una especie de show cómico alrededor de la pareja y ante los mil invitados al Madison Square Garden.

Quizá lo más impactante es que los invitados participaron en una rifa en la que podían ganar algunos objetos de lujo.

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Entre otras cosas, era posible salir de la fiesta con un reloj Cartier, una bolsa de diseñador ¡o un auto!

Y no cualquier auto, sino un Chevreolt Chevelle 1970, con un valor de 150 mil dólares, aproximadamente. La pareja eligió precisamente este modelo porque fue el auto en el que ellos tuvieron su primera cita.

Así fueron los votos de Taylor Swift y Travis Kelce

Ya en la ceremonia, lo que más llamó la atención fue la reacción de Travis al momento de leer los votos matrimoniales.

De acuerdo con el portal TMZ, el jugador de futbol americano y la cantante escribieron cada uno sus votos y fueron especialmente melancólicos y románticos.

Pero cuando fue el turno de Travis, no pudo aguantarse la ganas de llorar. Los invitados contaron al portal que justo a la mitad del texto, Travis se detuvo porque se puso “demasiado emocional” y comenzó a llorar.

Por su parte, Taylor tuvo un gesto excepcional: cantó una parte de sus votos, lo que emocionó al máximo a los invitados.