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Hollywood

Entre gran tristeza despiden al actor que dio vida a ‘Topo Gigio’

La voz original del personaje infantil murió dejando a los seguidores del personaje entre profunda nostalgia.

Octubre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Peppino Mazzullo, la voz de ‘Topo Gigio’, perdió la vida a los 100 años.

Getty Images

“A la camita”.

Varias generaciones se fueron a dormir “a la camita” con la tierna voz de ‘Topo Gigio’ y ahora, desafortunadamente se confirmó la muerte del actor italiano que le dio vida durante 45 años.

Peppino Mazzullo, el actor italiano que se volvió el tierno personaje que acompañó a las familias perdió la vida a los 100 años.

Medios locales recogen que este 30 de septiembre falleció en su residencia de Santo Stefano di Briga, Mazzullo, en una pintoresca y tranquila localidad ubicada en Sicilia.

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Según su familia, el legendario artista partió en paz y por causas naturales. Al tiempo, describieron que eligió pasar sus últimos días exactamente en el mismo lugar que lo vio nacer un siglo y al que decidió volver tras retirarse de los escenarios.

En tanto, se describe que Peppino no sólo fue un actor de doblaje tradicional, sino el verdadero arquitecto emocional de la personalidad del ratón creado por la artista Maria Perego y Federico Caldura en 1958.

Y es que desde que habría asumido su papel, en 1961, su capacidad de improvisación y su ingenio fueron fundamentales para construir el tono infantil, dulce y travieso de ‘Topo Gigio’.

El propio Mazzullo confesó en múltiples entrevistas a lo largo de su vida que sintió una conexión casi mística al ver al títere por primera vez en los estudios de televisión.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Urgen donadores para Gabriel Garzón, muppetero que dio voz al inolvidable ‘Topo Gigio’

Esta sinergia le permitió no sólo leer los guiones establecidos, sino inventar frases icónicas que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Expresiones inolvidables como el famoso “Ma cosa mi dici mai?” (¡Pero qué me dices, ma!) nacieron exclusivamente de su brillante creatividad durante las largas y exigentes jornadas de grabación.

Descanse en paz.

Topo Gigio Actores de doblaje Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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