Así luce Otto Sirgo en su última actuación; grababa telenovela días antes de su muerte

“Hace apenas unas semanas compartíamos el set con nuestro querido Otto Sirgo viéndolo dar vida a Íñigo, su personaje en Cruzando destinos: Marruecos en el corazón”, escribe Daniel Romo en su cuenta de facebook.

La actriz despidió así a Sirgo, quien murió este martes y que ahora se sabe estaba a mitad de las grabaciones de la nueva telenovela producida por Rosy Ocampo.

Junto con el mensaje, Daniel publicó un video en el que se el detrás de cámaras de la última grabación de Otto Sirgo en televisión.

Se le al actor impecablemente vestido, recibiendo instrucciones del director sobre la escena y luego, finalmente, actuar con la energía que lo caracterizó siempre.

¿Cómo fue la última escena de Otto Sirgo?

Es una secuencia grabada en la biblioteca de la casa del personaje, Otto Sirgo se nota con dificultad para moverse pero físicamente fuerte.

Daniela Romo respaldó también el comentario de Rosy Ocampo, quien dijo que Íñigo fue el último regalo del actor para la televisión.

“Rosy Ocampo lleva toda la razón. Lo que entregó don Otto Sirgo con Íñigo ha sido un regalo para todos,en especial para mi ya que hicimos escenas que son un privilegio como actriz y como compañera de un ser tan talentoso y entrañable”.

Corazón de Marruecos es un melodrama que narra la historia de Yasmine, una mujer que sale de Marruecos huyendo de un matrimonio forzado. En México, a donde llega buscando la libertad y un nuevo destino, conocerá a León, heredero de un emporio joyero. Juntos desafiarán prejuicios y construirán un futuro de amor y la esperanza.

Se trata de una adaptación del melodrama de los 70 “Muchacha italiana viene a casarse”, protagonizada por Angélica María.

En esta trama es donde entra el personaje de Íñigo como patriarca familiar. Dice Daniela Romo al rememorar lo que vivieron juntos en el set de grabación: