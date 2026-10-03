¿Por qué se salvó a Kunno en La Granja VIP y quién quedó nominado en su lugar?

La dinámica de salvación y traición sucedió con bastante tranquilidad este 2 de octubre.

En comparación con semanas anteriores, en esta ocasión, los granjeros se mostraron civilizados y sin pleitos.

Julio Camejo y Bebeshita ganaro ayer jueves el privilegio de salvar a uno de los granjeros nominados y traicionar a otro, es decir, elegir al granjero que no estaba nominado para que ocupe el lugar del salvado.

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¿A quién salvó La Bebeshita?

A la Bebeshita le correspondió la salvación, la cual decidió otorgarle a Kunno. Ambos son amigos desde hace años y dentro del reality han desarrollado una relación de amistad estrecha.

Esa amistad parecía haberse roto luego de que Kunno se bañara con Manelyk y con Kevyn Bicolor, lo cual provocó el llanto de Bebeshita, quien dice estar enamorada de Kevyn.

El hecho de haberlo salvado, indica que ya se perdonaron.

¿A quién traicionó Julio Camejo?

Julio Camejo tuvo la decisión de traicionar a alguien.

Y decidió traicionar a Rafa Mercadante, con quien ha tenido severos conflictos a lo largo de estas tres semanas en la Granja.

Rafa quedó nominado en el lugar de Kunno.