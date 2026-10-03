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¿Por qué se salvó a Kunno en La Granja VIP y quién quedó nominado en su lugar?

Así fue la salvación y traición de este 2 de octubre en el reality show La Granja VIP

Octubre 02, 2026 • 
Alejandro Flores
la granja vip traicion.jpg

La traición en La Granja

Captura LG VIP

La dinámica de salvación y traición sucedió con bastante tranquilidad este 2 de octubre.

En comparación con semanas anteriores, en esta ocasión, los granjeros se mostraron civilizados y sin pleitos.
Julio Camejo y Bebeshita ganaro ayer jueves el privilegio de salvar a uno de los granjeros nominados y traicionar a otro, es decir, elegir al granjero que no estaba nominado para que ocupe el lugar del salvado.
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¿A quién salvó La Bebeshita?

A la Bebeshita le correspondió la salvación, la cual decidió otorgarle a Kunno. Ambos son amigos desde hace años y dentro del reality han desarrollado una relación de amistad estrecha.
Esa amistad parecía haberse roto luego de que Kunno se bañara con Manelyk y con Kevyn Bicolor, lo cual provocó el llanto de Bebeshita, quien dice estar enamorada de Kevyn.

El hecho de haberlo salvado, indica que ya se perdonaron.

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¿A quién traicionó Julio Camejo?

Julio Camejo tuvo la decisión de traicionar a alguien.

Y decidió traicionar a Rafa Mercadante, con quien ha tenido severos conflictos a lo largo de estas tres semanas en la Granja.
Rafa quedó nominado en el lugar de Kunno.

La Granja VIP Kunno
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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