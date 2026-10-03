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¿Qué fue de Alexa Lozano, la Timbiriche que cantó el último éxito de la banda, “Muriendo lento”?

Alexa fue, junto a Diego Shoening, la intérprete del éxito del álbum XII, el último de la banda

Octubre 02, 2026 • 
Alejandro Flores
timbiriche alexalozano.jpg

Diego Shoening y Alexa Lozano

Captura “Muriendo Lento” / Youtube Timbiriche

Los últimos dos discos de Timbiriche tuvieron a Diego Shoening como el líder, ya que era el único integrante de la alineación original.

Como tal, era también el vocalista principal pero en el álbum XII, compartió micrófono con Alexa Lozano, cantante de larga experiencia profesional ya que antes de Timbiriche, estuvo en el grupo Fandango, aquel que tuvo el éxito “Autos, moda y rock and roll”.
La voz de Lozano quedó como huella en el disco y en el video original, el cual por cierto acaba de ser relanzado en el canal oficial de Timbiriche en Youtube: fue retocado en color y definición a través de inteligencia artificial, y cuyo resultado ha sido muy criticado por los fans.

Las polémicas de Alexa Lozano

Alexa Lozano desapareció del mundo del espectáculo durante poco más dos décadas. En ese tiempo, se dedicó a construir un emprendimiento de joyería y una familia feliz.
En 2017, sin embargo, aceptó volver al ojo público: apareció como concursante de La Voz México.
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Su actuación fue un escándalo porque cuando estaba en la segunda etapa del concurso (llamado Las batallas) decidió renunciar en vivo.
Esa noche su decisión provocó un rudo enfrentamiento verbal con Yuri, quien estuvo en desacuerdo con sus argumento.
Alexa defendió su punto, se retiró del show y luego agregó otra acusación: los coaches eran “manipulados” para dirigir el resultado del programa.

@multimediostv

¿Qué pasó en realidad? Alexa Lozano expone su mala experiencia en programa de televisión #SNSerio #LaVoz

♬ sonido original - multimediostv

Tres años después, Alexa intentó organizar un reencuentro de Fandango. Las integrantes de la alineación original incuso hicieron una presentación oficial pero el proyecto nunca se concretó.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Afectado por la pandemia y por un escándalo mediático en el que Alexa fue acusada por el cantante David Blasco de fraude y maltrato, ese reencuentro de Fandango se quedó en la intención.

Alexa, sin embargo, siempre ha tenido a la música como una actividad secundaria. Desde que dejó Timiriche, la mayor parte de su vida está dedicada al mundo de la joyería (desarrolló una marca de lujo) y a su familia: vive en Cancún.

Timbiriche Alexa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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