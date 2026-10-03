La noche en que Manelyk estuvo “a punto de la locura”

Manelyyk dice que cuando se despertó y se dio cuenta de lo que había pasado, su reacción fue pensar: “Ya ma deschaveté”.

La actual concursante de La Granja VIP compartió con sus amigos Kunno y Kenny la experiencia más escalofriante que ha vivido.

“Yo no soy sonámbula”, aclaró mientras contaba la historia que sucede precisamente mientras estaba dormida.

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Manelyk soñó que estaba en un cuarto en total oscuridad y ella estaba desesperada porque no encontraba la puerta.

“Estaba en una pesadilla y cuando me despierto ¡estaba parada en la puerta y hacía así”, contó mientras representaba lo que vivió aquel día.

¿Manelyk es sonámbula?

De acuerdo con la narración, Manelyk despertó se vio a sí misma golpeando la puerta y con la cara muy cerca, casi como estuviera a punto de dar de cabezazos.

“Me dio tanto miedo... de la locura, imagínate, o sea... qué peligro”.

Kunno intentó explicarse la experiencia como una anécdota de sonambulismo pero ella rechazó el argumento porque nunca ha sido sonámbula.