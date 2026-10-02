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Destapan que Jorge Kahwagi buscó a su doctora en sus últimos momentos con vida, pero ella: “ESTABA OCUPADA”

Kahwagi le habría enviado mensajes que la doctora no contestó y después supo del deceso del político y boxeador.

Octubre 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jorge-Kahwagi.jpg

Doctora y amiga de Jorge Kahwagi revela que la buscó antes de su muerte.

Facebook

“Lamento profundamente no haber podido contestar tu llamada el lunes por estar ocupada”.

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento del político, boxeador, empresario y celebridad, Jorge Kahwagi, debido a un derrame cerebral, hubo asombro, pues poco se conocía de sus actividades recientes.

Sin embargo, después surgió la preocupación tras filtrarse una publicación de quien fuera su doctora, Isela Martínez, quien también se dijo amiga cercana además de profesional que monitoreaba su salud.

Fue la propia Isela quien compartió un mensaje de despedida:

“Te conocí como paciente y después nos hicimos amigos platicando planes e historias, me decías cuánto extrañabas a tu papá, siempre fuiste una persona muy amable con todas nosotras en la clínica. Me duele mucho enterarme de tu partida, siendo tan joven y con tantos planes e ilusiones que alguna vez me compartiste”.

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Al tiempo, su escrito dejó sobre la mesa una omisión que, muchos especulan, pudo cambiar el rumbo de las cosas. A partir de su mensaje se supo que Kahwagi la buscó antes de morir y ella no atendió a su llamado.

“Lamento profundamente no haber podido contestar tu llamada el lunes por estar ocupada. Hoy, al recibir esta noticia, no puedo evitar pensar en ello.”, escribió Martínez.

Finalmente, manifestó su tristeza por la muerte de su amigo. “Me sorprende y me entristece muchísimo tu partida. Te recordaré con mucho cariño”.

Y ante sus dichos, usuarios le reclamaron que no atendiera a Jorge, principalmente si se sentía mal y ella podía brindarle atención.

“Nadie está totalmente ocupada como para no darse unos minutos para regresar una llamada y más si es médica creo sin error a equivocarme lo dices para aquietar un poco tu conciencia!! Se ve lo importante de tus amigos y pacientes un médico siempre debe de regresar la llamada!!”, “de pena su publicación. Era paciente o cliente, Amigo jamás porque a un verdadero amig@ se le contesta o ala brevedad posible llamo para ver que pueda requerir. Más aún si era en plano profesional como paciente una llamada perdida es signo de auxilio por posible problema médico.

En fin cada quien su sentir”, “quizá muy ocupada, pero todo el día? dicen por ahí no es falta de tiempo es falta de importancia, en fin el ya trascendió y que lo guie la luz…”, “ni amigos eran, a un amigo se le contesta, unos minutos después también se puede prefirió dormir y no preguntar si necesitaba algo”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la foto que colgó la doctora junto a Kahwagi.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Las dos peleas de Jorge Kahwagi que pasaron a la historia: una fue en televisión y la otra en un ring

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

Inicialmente, se habló de un derrame cerebral y varias horas después, Roberto Palazuelos confirmó la misma causa.

Jorge Kahwagi Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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