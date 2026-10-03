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¿En qué gastarán los 4 millones en caso de ganar La Casa de los Famosos? Los finalistas lo confiesan

Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz entraron al confesionario

Octubre 02, 2026 • 
Alejandro Flores
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La última fiesta de viernes en La Casa de los Famosos 4 reunió a todos los habitantes.

Los cinco finalistas (Memo Schutz, Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez) recibieron en la casa a los que fueron eliminados a lo largo de esta temporada.
Pero antes de la celebración, los cinco habitantes que se disputan los cuatro millones de pesos que están en el maletín para el ganador del reality, entraron al confesionario para revelar qué intenciones tienen en caso de ganar.
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Esto harán con el dinero del premio de La Casa de los Famosos México

Todos agradecieron el apoyo del público que los mantuvo hasta la semana final, pero también hablaron de sus intereses económicos.

  • Gema Garoa: Es una experiencia que quiero vivir al máximo y si me permiten ganar, sería genial porque debo mi departamento y con eso lo liquidaría y tendría un hogar

  • Mariana Ochoa: He abierto mi corazón y tengo muchas cosas por dar en mi vida, en mi música, con mis mis hijos. Mi carrera es para ustedes y si me dan la oportunidad de ganar será para una inversión de mi música y para ayudar a una casa hogar

  • Memo: Soy el más bendecido en llegar a estas instancias, con eso me basta.

  • Karina Torres: Quiero ganar porque tengo muchos proyectos que hacer, quiero poner un negocio para mi futuro y quiero agradecer el cariño y el afecto que han tenido, se los agradezco mugrosas nadaqueverientas

  • Ese Pérez: No creí llegar a esta semana del reality. Ahora que gane el mejor y si quieren que gane yo, bienvenido.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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