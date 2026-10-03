Hacen trampa en La Granja VIP pero el culpable dice que no sabía nada

La Granja VIP tuvo uno de esos episodios peculiares que parecen escritos como guión de telenovela.

En esta ocasión en involucrado fue Fernando Lozano, quien estuvo a punto de ser expulsado por recibir información del exterior.

Una de las reglas básicas de La Granja (y de casi todos los realities de aislamiento 24/7) es que los concursantes no pueden tener comunicación alguna con personas o situaciones del exterior.

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¿Qué decían los mensajes para Fernando Lozano?

Y en esta ocasión, la producción del reality show detectó un intento de trampa: la idea era burlar los controles de seguridad para hacerle llegar información a Fernando sobre quién es más popular, con quién debe juntarse y de quién debe alejarse dentro de La Granja.

Adal Ramones exhibió los dos papeles con los mensajes. Estaban enmicados y, aseguró Adal, fueron introducidos en un frasco de crema corporal, que son los artículos que reciben los granjeros con regularidad para su cuidado personal.

Adal reveló también que esos papeles estaban destinados a Lozano pero como no llegó a recibirlos (la producción los interceptó y descubrió) no recibió ninguna sanción.

Fernando, por su parte, se dijo sorprendido y aseguró que no sabía quién mandó los mensajes.

Natalia Alcocer dio su opinión y hasta se atrevió a avanzar una teoría sobre la persona que mandó los papeles.