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Hacen trampa en La Granja VIP pero el culpable dice que no sabía nada

Adal Ramones exhibió que uno de los concursantes quiso burlar los controles de seguridad para recibir información del exterior

Octubre 02, 2026 • 
Alejandro Flores
la granja vip trampa.jpg

Trampa en LG VIP

Instagram

La Granja VIP tuvo uno de esos episodios peculiares que parecen escritos como guión de telenovela.

En esta ocasión en involucrado fue Fernando Lozano, quien estuvo a punto de ser expulsado por recibir información del exterior.
Una de las reglas básicas de La Granja (y de casi todos los realities de aislamiento 24/7) es que los concursantes no pueden tener comunicación alguna con personas o situaciones del exterior.
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¿Qué decían los mensajes para Fernando Lozano?

Y en esta ocasión, la producción del reality show detectó un intento de trampa: la idea era burlar los controles de seguridad para hacerle llegar información a Fernando sobre quién es más popular, con quién debe juntarse y de quién debe alejarse dentro de La Granja.
Adal Ramones exhibió los dos papeles con los mensajes. Estaban enmicados y, aseguró Adal, fueron introducidos en un frasco de crema corporal, que son los artículos que reciben los granjeros con regularidad para su cuidado personal.

Adal reveló también que esos papeles estaban destinados a Lozano pero como no llegó a recibirlos (la producción los interceptó y descubrió) no recibió ninguna sanción.

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Fernando, por su parte, se dijo sorprendido y aseguró que no sabía quién mandó los mensajes.
Natalia Alcocer dio su opinión y hasta se atrevió a avanzar una teoría sobre la persona que mandó los papeles.

“Yo creo que hay mucha gente allá afuera que nos quiere cuidar. En el caso de Fer, él tiene una novia que lo adora... no digo que ella fue la que mandó los mensajes, pero eso es una verdad”.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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