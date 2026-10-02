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Allisson Lozz reaparece con NUEVO EMPRENDIMIENTO a 17 años de estar alejada del medio artístico

La exactriz Allisson Lozz inició con una nueva aventura profesional.

Octubre 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Allisson Lozz reaparece con su nuevo emprendimiento en redes sociales.

Instagram

“No había encontrado algo así en otra compañía en México”.

Fue en 2009, cuando Allisson Lozz se alejó de las pantallas de televisión y marcó su retiro con la telenovela ‘En nombre del amor’. Desde entonces y para enfocarse en su matrimonio, su religión y sus hijos, la exactriz ha hecho nulas apariciones públicas, aunque eventualmente alimenta sus redes sociales.

Sin embargo, sus perfiles han dado un giro drástico. Durante un tiempo, se relacionó a ‘Farmasi’, una compañía cosmética y de cuidado personal que comercializa sus productos mediante ventas directas.

Incluso, celebridades latinas como Gaby Espino, Ximena Duque o Rashel Díaz también vendían los productos, sin embargo, Allisson reapareció con un nuevo negocio.

TE RECOMENDAMOS: Allisson Lozz abandona su negocio con Ximena Duque: el contundente motivo de su renuncia

Ahora la inolvidable heroína de ‘Al Diablo con los guapos’ inició una nueva aventura profesional en el ámbito del network marketing.

A mediados de agosto, Lozz comenzó con la venta de joyería de la mano de la compañía ‘Durzoo’ y en sus palabras, le permite tener sus prioridades en orden “y a la vez florecer al lado de mujeres y líderes fabulosas y entregadas”.

“¿Por qué emprendí en ‘Durzzo’? Amo la joyería y siempre buscaba tener calidad pero a precios accesibles para poder tener variedad. Y cuando descubrí ‘Durzzo’ encontré mucho más: una oportunidad de negocio que tiene todo el sentido para mí, porque las mujeres usamos joyería todos los días… ¡y mientras la usamos, mostramos el producto!”, explicó a través de su cuenta de Instagram.

“Además: joyería artesanal, recubrimiento de platino y oro laminado de 18K, 50% de descuento en toda la joyería desde el inicio, comisiones del 10% al 26% por las personas de tu equipo desde el primer momento, inscripción gratis y sin pedidos forzosos mensuales”, destacó.

Allisson se mostró feliz de poder operar “un negocio fácil de trabajar y sencillo de aprender”, además de que “no había encontrado algo así en otra compañía en México”.

Y aunque antes la exactriz mostraba un poco de su vida íntima y en familia, ahora eliminó todo y cambió su contenido por completo y lo perfiló a las ventas.

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¿Por qué se retiró Allisson Lozz de la actuación?

Fue hace 17 años cuando la joven se alejó del mundo del entretenimiento tras convertirse en testigo de Jehová.

Pero no sólo fue su fe por la que tomó la decisión, también dijo en entrevistas pasadas que sufrió abusos.

NO TE VAYAS SIN LEER: Allisson Lozz reveló cuál fue el triste motivo por el que decidió abandonar su carrera como actriz

“‘En nombre del amor’ yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso. Yo lloraba ahí diario, era un abuso impresionante. Si yo me sentía enferma a mí me gritaban. Yo tuve un asistente ahí que me quería mucho y yo la quería con todo mi corazón, era como una mamá –ella tenía una hija de casi de mi edad– y la despidieron por cuidarme, por ver por mi salud”, manifestó.

Allisson Lozz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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