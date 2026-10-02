Allisson Lozz reaparece con NUEVO EMPRENDIMIENTO a 17 años de estar alejada del medio artístico

“No había encontrado algo así en otra compañía en México”.

Fue en 2009, cuando Allisson Lozz se alejó de las pantallas de televisión y marcó su retiro con la telenovela ‘En nombre del amor’. Desde entonces y para enfocarse en su matrimonio, su religión y sus hijos, la exactriz ha hecho nulas apariciones públicas, aunque eventualmente alimenta sus redes sociales.

Sin embargo, sus perfiles han dado un giro drástico. Durante un tiempo, se relacionó a ‘Farmasi’, una compañía cosmética y de cuidado personal que comercializa sus productos mediante ventas directas.

Incluso, celebridades latinas como Gaby Espino, Ximena Duque o Rashel Díaz también vendían los productos, sin embargo, Allisson reapareció con un nuevo negocio.

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Ahora la inolvidable heroína de ‘Al Diablo con los guapos’ inició una nueva aventura profesional en el ámbito del network marketing.

A mediados de agosto, Lozz comenzó con la venta de joyería de la mano de la compañía ‘Durzoo’ y en sus palabras, le permite tener sus prioridades en orden “y a la vez florecer al lado de mujeres y líderes fabulosas y entregadas”.

“¿Por qué emprendí en ‘Durzzo’? Amo la joyería y siempre buscaba tener calidad pero a precios accesibles para poder tener variedad. Y cuando descubrí ‘Durzzo’ encontré mucho más: una oportunidad de negocio que tiene todo el sentido para mí, porque las mujeres usamos joyería todos los días… ¡y mientras la usamos, mostramos el producto!”, explicó a través de su cuenta de Instagram.

“Además: joyería artesanal, recubrimiento de platino y oro laminado de 18K, 50% de descuento en toda la joyería desde el inicio, comisiones del 10% al 26% por las personas de tu equipo desde el primer momento, inscripción gratis y sin pedidos forzosos mensuales”, destacó.

Allisson se mostró feliz de poder operar “un negocio fácil de trabajar y sencillo de aprender”, además de que “no había encontrado algo así en otra compañía en México”.

Y aunque antes la exactriz mostraba un poco de su vida íntima y en familia, ahora eliminó todo y cambió su contenido por completo y lo perfiló a las ventas.

¿Por qué se retiró Allisson Lozz de la actuación?

Fue hace 17 años cuando la joven se alejó del mundo del entretenimiento tras convertirse en testigo de Jehová.

Pero no sólo fue su fe por la que tomó la decisión, también dijo en entrevistas pasadas que sufrió abusos.

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