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Yahir llora y hace llorar a todos al confesar que su mamá está enferma y se arrepiente de dejarla sola

“Muero por ir a Hermosilla a visitarla porque no sé si me reconozca”, dice Yahir

Octubre 03, 2026 • 
Alejandro Flores
yahir la casa de los famosos.jpg

Yahir

Captura LCDF

La decisión de entrar a La Casa de los Famosos tuvo un elemento especialmente complicado para Yahir: su mamá está enferma.

Es algo que mantuvo en secreto pero que ahora que ha salido del reality con el título de Sexto finalista decide contarlo para enviar un mensaje a todos los que quieran escucharlo.
“No pierdan el tiempo en cosas que no sirvan para nada, vayan y abracen a los suyos, bésense, ayúdense ámense, abrácense, acaríciense, chinga’o, es lo más importante que tenemos”.
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¿Cuál es el estado de salud de la mamá de Yahir?

Yahir visiblemente tocado en el corazón por la enseñanza que significa en su vida tener a su madre enferma de alzheimer, se confesó en una entrevista con Marie Claire Harp.

“Perdí mucho tiempo... a veces llegaba a mi casa con mi mamá. Estábamos los dos solos y yo perdía tiempo en el celular o a veces contestaba una llamada. Y mi mamá ahí estaba esperando a que yo colgara para platicar conmigo”.

El recuerdo es tan vívido que Yahir transmite una angustia terrible por haber actuado de esa manera con su madre. Cuenta que su madre, mientras él hablaba por teléfono, la veía, lo tocaba y lo abrazaba y acariciaba.

“Y muchas veces me fui”, dice con profundo arrepentimiento.

Yahir dice que ahora mismo está ansioso porque ya quiere volver a Hermosillo para reencontrarse con su madre.

“No sé si mi mamá se acuerde mí... y me doy cuenta de lo importante que es estar en el aquí y el ahora”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Y entonces, entre lágrimas de hijo, desconsolado porque su madre no está con él para secar sus lágrimas, suelta una frase lapidaria.

“No solo se vive una vez, solo se muere una vez”.

La publicación del video en Instagram generó cientos de mensajes de empatía por parte de fans, amigos, conductores de tv y hasta algunos colegas famosos, como Linet Puente, Eva Cedeño, Sharis Cid, Nacha Rock y Andrea Legarreta.
Y durante la entrevista, Marie Claire lloró junto con él.

La Casa de los Famosos México Yahir
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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