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Azalia Ojeda, la PRIMERA EXPULSADA de ‘Survivor México 2026’; sale insultando y negando abrazo a compañera

La exBigBrother no logró superar la prueba final y se enojó.

Julio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Azalia Ojeda fue la primera eliminada de ‘Survivor México 2026’.

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Altas eran las expectativas en torno a la participación de Azalia Ojeda en el reality ‘Survivor México 2026’, sin embargo ya se convirtió en la primera eliminada del concurso.

Fue a través de una selección de nominados en donde ‘La Negra’ perdió. Bobby Larios, del equipo ‘Halcones’, así como Sheila y la propia Azalia de ‘Jaguares’, tenían un pedernal y debían hacer fuego para activar un mecanismo, de esta forma dos quedaban salvados y de inmediato quien no lo consiguiera sería el expulsado de la emisión.

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La actividad dio inicio y aunque Sheila y Azalia jugaron con todo, no lograban encender un mecate. Por su parte, Bobby, fue más cauteloso y aunque iba más lento, avanzaba con seguridad. Azalia y Bobby fueron los primeros en encender fuego, pero la llama de la ‘Lady Polanco’ se apagó.

La expareja de Niurka fue el primero el activar el mecanismo, lo que lo convirtió en el primer salvado. Luego, Azalia y la bombera del Estado de México, del equipo ‘Jaguares’, se enfrentaron y ambas consiguieron prender el fuego.

En ese momento, ninguna de las dos estaba cerca de encender el mecanismo hasta que empezó una ligera lluvia y la ExBig Brother vio extinguirse su llama. La bombera logró tener por más tiempo encendido su fuego, aunque terminó apagándose. Finalmente, la prueba se canceló por cuestiones climatológicas.

Una vez que pudieron volver a hacer la prueba, Sheila, de inmediato prendió el fuego, llevándose la victoria.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Sabiéndose ganadora, Sheila, de forma cordial buscó darle la mano y un abrazo a ‘La Negra’, sin embargo, ella no quiso y hasta la insultó antes de que pudiera acercársele.

Azalia Ojeda Survivor México
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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