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Jueza niega amparo a Livia ’N’; seguirá vinculada a proceso por FALSEDAD de declaraciones

La actriz está lejos de terminar con esta batalla legal.

Julio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Livia ‘N’ sigue vinculada a proceso por falsedad de declaraciones.

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“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Livia contras los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas”.

La cubana Livia ’N’ sigue inmersa en una batalla legal con el paparazzi Ernesto Zepeda, pues una jueza le negó un amparo con el que sus abogados buscaban quitar su vinculación a proceso por presunta falsedad de declaraciones.

La noticia fue filtrada por el comunicador Carlos Jiménez.

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Livia Brito Pestana contras los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas”, se lee en el documento.

TE RECOMENDAMOS: Livia Brito desea trabajar en paz tras pagarle a paparazzi: Será protagonista de “Infinito amor”

Pero la negativa de las autoridades no significa el fin del proceso, pues el equipo legal de la actriz todavía puede impugnar mediante un recurso de revisión.

Cabe destacar que el caso deriva del conflicto que la protagonista de telenovelas y Zepeda mantienen desde junio de 2020, cuando Livia ’N’ y su entonces novio, Mariano Martínez, golpearon al fotógrafo en las playas de Cancún. Ernesto señaló a la famosa y a su expareja de agresión y robo. Por su parte, ellos dijeron que el paparazzi había invadido su privacidad al retratarlos sin su consentimiento.

A raíz del incidente, el fotógrafo inició acciones legales, entre ellas una demanda por daño moral y material; además de una denuncia por falsedad de declaraciones; y es que Livia ’N’ negó bajo juramento las agresiones, pese a que existen pruebas y testigos.

En febrero pasado, un magistrado ordenó la vinculación a proceso, sin embargo, la defensa de Livia ’N’ promovió un juicio de amparo con el objetivo de revertirla.

NO TE VAYAS SIN LEER: Livia Brito ya le pagó al fotógrafo Ernesto Zepeda por el juicio que perdió pero queda pendiente otro juicio

En tanto, la actriz reaccionó e indicó que todo “es un proceso, apenas es la primera etapa… falta que un magistrado superior de luz verde”.

Finalmente dijo que está “muy tranquila, todo es un proceso y creo en la justicia. Todo en la vida tiene solución y gracias a Dios que el trabajo me da la oportunidad de estar enfocada en lo que me gusta que es actuar”.

Livia Brito
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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