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Don Antero Ugalde afirma que su hija Ana Bárbara LO MANDÓ GOLPEAR: “¿ese es el pago que me da?”

El padre de la cantante expresó que ya no tiene interés en volver a hablar con ella.

Julio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Don Antero Ugalde contó que su hija Ana Bárbara lo mandó golpear.

YouTube/Instagram

“Le dijo ‘ve y dale en la madre a mi papá’”.

El padre de la cantante Ana Bárbara, don Antero Ugalde, ofreció una charla en la que abordó el distanciamiento que existe entre él y su hija, y destapó que fue ‘La Reina Grupera’ la que actuó de forma imperdonable.

El originario de San Luis Potosí, señaló a la intérprete de haberlo mandado golpear por hablar públicamente de la fractura que existe entre ellos.

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Los dichos de don Antero fueron recogidos por ‘Venga la Alegría’ y ahí el señor reveló los motivos por lo que habría tomado la decisión de cortar todo el vínculo con ‘La Peque’, como solía llamarle de cariño a Ana Bárbara.

Según el testimonio de don Antero, su hijo ‘Pancho’ fue quien le advirtió que, tras la molestia que generó en la intérprete de ‘Bandido’, ella le pidió a su hermano que buscara a su padre para “arreglar cuentas” mediante agresiones físicas.

“‘Pancho’ fue el que vino aquí para acabarme, cuando vino a decirme que Ana Bárbara, cuando hablé con los medios, le dijo ‘ve y dale en la madre a mi papá’, me dijo ‘Pancho’”, reiteró.

Muy molesto, el padre de Ana Bárbara dijo que la considera una “mala hija”, ya que por muchos años cuidó por su bienestar y la cantante, le habría dado, deliberadamente la espalda.

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“Hija de la ching*da, ¿ese es el pago me que da, la hija de la ching*da?, me dijo (‘Pancho’) ‘me mandó porque comenzaste a salir en los medios’, que me madreara, qué pendej*, no sabe en la que se iba a meter, ‘ímaginate que me tocas un pelo, ahí te mueres y yo también ahí me muero, cabr*n’”, recuerda que le dijo a ‘Pancho’, en aquella ocasión.

Ana Bárbara Antero Ugalde
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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