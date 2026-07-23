Don Antero Ugalde afirma que su hija Ana Bárbara LO MANDÓ GOLPEAR: “¿ese es el pago que me da?”

“Le dijo ‘ve y dale en la madre a mi papá’”.

El padre de la cantante Ana Bárbara, don Antero Ugalde, ofreció una charla en la que abordó el distanciamiento que existe entre él y su hija, y destapó que fue ‘La Reina Grupera’ la que actuó de forma imperdonable.

El originario de San Luis Potosí, señaló a la intérprete de haberlo mandado golpear por hablar públicamente de la fractura que existe entre ellos.

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Los dichos de don Antero fueron recogidos por ‘Venga la Alegría’ y ahí el señor reveló los motivos por lo que habría tomado la decisión de cortar todo el vínculo con ‘La Peque’, como solía llamarle de cariño a Ana Bárbara.

Según el testimonio de don Antero, su hijo ‘Pancho’ fue quien le advirtió que, tras la molestia que generó en la intérprete de ‘Bandido’, ella le pidió a su hermano que buscara a su padre para “arreglar cuentas” mediante agresiones físicas.

“‘Pancho’ fue el que vino aquí para acabarme, cuando vino a decirme que Ana Bárbara, cuando hablé con los medios, le dijo ‘ve y dale en la madre a mi papá’, me dijo ‘Pancho’”, reiteró.

Muy molesto, el padre de Ana Bárbara dijo que la considera una “mala hija”, ya que por muchos años cuidó por su bienestar y la cantante, le habría dado, deliberadamente la espalda.

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