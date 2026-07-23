De Chica del Clima a estrella de cine: así ha cambiado Yanet García, habitante 15 de La Casa de los Famosos

Se llamaba “Aclimátate” y fue una sección tan exitosa que generó un debate sociológico y un fenómeno viral.

Yanet García ganó una popularidad masiva cuando se convirtió en La Chica del Clima, primero en Televisa Monterrey y luego en la misma televisora pero en la Ciudad de México, alcanzando su punto de mayor éxito cuando apareció en el programa “Hoy”.

El diario El País incluso documentó que su aparición en pantalla “disparó la audiencia del programa”. Ese mismo medio la llamó “el fenómeno de las muñequitas del clima”, ya que el ejemplo de Yanet cundió en otros programas y televisoras.

Hasta que llegó el momento en que la propia García se dio cuenta de que el clima le quedaba chico a sus sueños.

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¿Qué ha sido de Yanet García desde que se fue de Televisa?

El último día del último mes de 2019, Yanet García se despidió del programa “Hoy” y se mudó a Nueva York.

Se certificó como nutrióloga y coach de vida y se inscribió a un curso de actuación en una academia de cine en esa ciudad.

Con ambos objetivos en el futuro y un presente sostenido por su trabajo en OnlyFans, Yanet García se abrió camino como influencer y creadora de contenido.

En un lapso de 5 años logró sus dos propósitos principales y además se convirtió en empresaria de su propia nombre como marca comercial.

A siete años de su salida de Televisa, Yanet García vuelve para entrar a La Casa de los Famosos 2026.

Regresa ya no como La Chica del Clima sino como una artista con trayectoria incluso en cine, donde participó en películas como "¡Qué huevos Sofía"; pero también orgullosa del lugar donde todo comenzó y al cual regresó este 22 de julio: estuvo de invitada en el programa “Hoy”, donde ejecutó las rutinas que la hicieron famosa.