Ale Jaramillo manda mensaje a sus “odiadores” tras ser despedida por burlarse de México

A Alejandra Jaramillo no le alcanzó con pedir disculpas y finalmente perdió su trabajo en “Siéntese quien pueda”, el programa de Univision en el que estuvo durante 8 años.

Una vez fuera del programa, Jaramillo decidió aparecer públicamente en sus redes sociales con un video en el que asegura:

“Sí yo tuve que guardar silencio todo este tiempo”, dice la conductora ecuatoriana.

El problema comenzó cuando jugaron México y Ecuador en la segunda ronda del torneo. Como era natural, Jaramillo apoyó a Ecuador, equipo que perdió estrepitosamente.

Luego, cuando México jugó contra Inglaterra, muchos aficionados ecuatorianos decidieron apoyar a los ingleses. Entre ellos, estuvo Ale Jaramillo, quien publicó un video en el que se le ve festejando el triunfo de Inglaterra.

TE RECOMENDAMOS: De Chica del Clima a estrella de cine: así ha cambiado Yanet García, habitante 15 de La Casa de los Famosos

¿Por qué funaron a Alejandra Jaramillo?

Las actitudes de Alejandra en ese video fueron consideradas ofensivas por parte de los aficionados mexicanos.

La propia Jaramillo, al ver la repercusión de su video, apareció en sus redes sociales para ofrecer una disculpa ya que, dijo, estaba consciente de que mucha de la audiencia de su programa eran mexicanos y latinoamericanos que pudieron sentirse ofendidos. Pero fue demasiado tarde.

@ale_jaramillo1 Amigos el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien✨☺️ La última palabra sobre mi vida la tiene Dios. Él me pondrá donde Él quiera, no importa si la gente cree que no me merezco esa posición 🙏🏽los amo! Gracias por todo ♬ original sound - ale_jaramillo

Ahora, Ale Jaramillo, ya fuera de “Siéntese quien pueda”, argumenta sus acciones.

“Hice las cosas de corazón, estoy tranquila con mis disculpas. Yo sé que generaron dudas y cuestionamientos pero les aseguró que nadie me obligó a darlas, me nacieron del corazón”.

Sin embargo, hizo un par de revelaciones que otra vez generaron polémica.

Primero, que si bien nadie la obligó a ofrecer disculpas, sí las sometió a revisión.

“Esas disculpas fueron aprobadas porque obviamente tenían que seguir directrices. Fueron dichas tal cual me salieron del corazón y de hecho, quiero ratificarlas”.

Más tarde, en una historia de Instagram publicó otro mensaje en el que defendió su postura y las acciones que realizó durante el partido de México - Inglaterra.

“Amigos, soy orgullosamente ecuatoriana. Una mujer, migrante, madre que empezó desde cero aquí y que elegí vivir en un país donde la primera enmienda es “freedom of speech” libertad de expresión. Y ese es un derecho al que tengo acceso, porque soy residente permanente de los Estados Unidos, pago impuestos y no tengo problemas al margen de la ley”.

TE PUEDE INTERESAR: Alejandra Jaramillo, la ecuatoriana que se burló de México, TERMINÓ DESPEDIDA de ‘¡Siéntese quien pueda!’

Negó, contrario a lo que interpretaron los aficionados mexicanos, haberse burlado de la selección.