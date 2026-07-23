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Viral

Rapero sufre brutal agresión, la cara le sangra y él baja del escenario para pelear

Hades 66 publicó videos y mensajes donde expone lo que le pasó durante un concierto en España

Julio 22, 2026 • 
Alejandro Flores
hades 66.jpg

Hades 66, en Mallorca

Captura Instagram y X

Hades 66 es un rapero con el ideal de hacer música callejera que refleje la vida de las clases sociales menos favorecidas.

Las letras de sus canciones, crudas y realistas, suelen generar catarsis colectivas en sus conciertos en vivo. Pero en esta ocasión, una persona del público no solamente lo vio como un desfogue social, sino como una oportunidad para la violencia.
En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver a Hades 66 en el escenario y mientras camina es golpeado en la cabeza por un vaso que proviene desde la zona del público.
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Hades 66 reacciona: primero se queda aturdido al darse cuenta de que sangra de la cara; luego decide bajar de escenario para buscar al culpable; finalmente lo encara.

¿Qué pasó con Hades 66 después de que lo golpearon con un vaso?

El propio Hades 66 relató lo que vivió cuando enfrentó al presunto culpable en un mensaje en su perfil de Instagram.

“Lo invito a salir a pelear; me bajo de la tarima, lo busco, se esconde y cuando me estoy yendo quiere hacer buya con mis muchachos”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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En otro video, grabado desde la parte alta de las gradas, se ve efectivamente una pelea colectiva entre el equipo de Hades 66 y algunos asistentes.

“El que falte, se la vamos a aplicar en cualquier parte del mundo; le guste a quien le guste, todos los que estuvieron en el show saben lo que pasó y cuántas veces le dije pa’ hacerlo 1 contra 1", publicó el rapero ante los señalamientos de que usó a su equipo de seguridad contra el acusado.

De hecho, también se viralizó otro video grabado desde el escenario en el que parece que el vaso no proviene de las primeras filas (que fue la acusación de Hades 66) sino de las gradas de arriba.

Como sea, el rapero advirtió:

“Como tiran y esconden la mano, le pasó lo que le pasó”.

rapero
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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