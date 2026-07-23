Rapero sufre brutal agresión, la cara le sangra y él baja del escenario para pelear

Hades 66 es un rapero con el ideal de hacer música callejera que refleje la vida de las clases sociales menos favorecidas.

Las letras de sus canciones, crudas y realistas, suelen generar catarsis colectivas en sus conciertos en vivo. Pero en esta ocasión, una persona del público no solamente lo vio como un desfogue social, sino como una oportunidad para la violencia.

En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver a Hades 66 en el escenario y mientras camina es golpeado en la cabeza por un vaso que proviene desde la zona del público.

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Hades 66 reacciona: primero se queda aturdido al darse cuenta de que sangra de la cara; luego decide bajar de escenario para buscar al culpable; finalmente lo encara.

🇪🇸 Someone threw a glass at Hades 66's face right in the middle of the show... 😳💥



Nothing justifies this kind of aggression at a concert. The party should be all about respect.



What do you think about this? 👇 pic.twitter.com/it2K2nsp2U — Dark Tube (@DarkTuberos) July 23, 2026

¿Qué pasó con Hades 66 después de que lo golpearon con un vaso?

El propio Hades 66 relató lo que vivió cuando enfrentó al presunto culpable en un mensaje en su perfil de Instagram.

“Lo invito a salir a pelear; me bajo de la tarima, lo busco, se esconde y cuando me estoy yendo quiere hacer buya con mis muchachos”.

En otro video, grabado desde la parte alta de las gradas, se ve efectivamente una pelea colectiva entre el equipo de Hades 66 y algunos asistentes.

“El que falte, se la vamos a aplicar en cualquier parte del mundo; le guste a quien le guste, todos los que estuvieron en el show saben lo que pasó y cuántas veces le dije pa’ hacerlo 1 contra 1", publicó el rapero ante los señalamientos de que usó a su equipo de seguridad contra el acusado.

De hecho, también se viralizó otro video grabado desde el escenario en el que parece que el vaso no proviene de las primeras filas (que fue la acusación de Hades 66) sino de las gradas de arriba.

¡Sale a la Luz la Reacción de Hades!🤯



Hades sube una historia donde su cámara graba el momento en que él y sus escoltas le dan una golpiza al chico que le tiró un vaso en la cara. https://t.co/QFM54f11A4 pic.twitter.com/bedkVP28w6 — 𝐋𝐄𝐈𝐃𝐄𝐑 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 | Actualidad Digital ⚡ (@leiderconrradoo) July 22, 2026

Como sea, el rapero advirtió: