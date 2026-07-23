Ana Sinclair entra a las villas de Cantinflas, muestra la casa donde vivía y adopta un gato abandonado

Ana Sinclair quiso enseñarle a su hijo cómo era la casa en la que vivió durante su infancia y adolescencia en Acapulco.

Y resultó que esa casa era nada menos que una de las Villas de Cantinflas.

Mario Moreno Cantinflas, entre muchas de sus inversiones, compró un terreno y desarrolló un conjunto habitacional en Acapulco al que se le conoce popularmente con Las Sirenas, por las esculturas que tiene en varios de sus espacios.

En una de esas villas vivió Sinclair, cantautora que actualmente vive un conato de pleito legal con Gabriel Soto por haber revelado una relación romántica entre ellos, y aprovechó un viaje al puerto para visitarla.

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Sinclair se encontró, como ya se ha documentado anteriormente, que las villas están abandonadas por la mayoría de sus propietarios, incluyendo la esa en la que vivió su familia.

“Los dueños actuales viven lejos y están muy grandes”, explicó la propia cantautora en uno de los comentarios en donde le preguntaron por qué estaba abandonada.

Al interior de la villa de Cantinflas donde vivió Ana Sinclair

En el video se muestra cómo ella y su hijo se las ingenian para saltar la reja de la villa 6. Una vez dentro, muestran los enormes espacios que, a pesar del abandono, conservan cierta majestuosidad, incluyendo una piscina y unos enormes ventanales (ya sin vidrios) que daban hacia la playa.

“Por aquí espiaba a mi papá cuando se dormía para poder escaparme”, cuenta Sinclair.

En una de las habitaciones, la artista y su hijo encontraron a un gato bebé dentro de un bote de pintura.

Lo sacaron de ahí, lo bañaron en la tarja dela cocina y lo rescataron.

En un video posterior, Sinclari mostró que, de hecho, el gato ya vive en su casa.

En los comentarios hay varias respuestas de ex habitantes de las Villas de Cantinflas que, igual que Ana, recuerdan con cariño el tiempo que vivieron ahí.

