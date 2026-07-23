Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Ana Sinclair entra a las villas de Cantinflas, muestra la casa donde vivía y adopta un gato abandonado

La cantautora llevó a su hijo para que conociera el lugar, el cual actualmente está abandonado

Julio 22, 2026 • 
Alejandro Flores
ana sinclair cantinflas villas (1).jpg

Ana Sinclair

Instagram

Ana Sinclair quiso enseñarle a su hijo cómo era la casa en la que vivió durante su infancia y adolescencia en Acapulco.

Y resultó que esa casa era nada menos que una de las Villas de Cantinflas.
Mario Moreno Cantinflas, entre muchas de sus inversiones, compró un terreno y desarrolló un conjunto habitacional en Acapulco al que se le conoce popularmente con Las Sirenas, por las esculturas que tiene en varios de sus espacios.
En una de esas villas vivió Sinclair, cantautora que actualmente vive un conato de pleito legal con Gabriel Soto por haber revelado una relación romántica entre ellos, y aprovechó un viaje al puerto para visitarla.
TE RECOMENDAMOS: La Casa de los Famosos: Aldo Rendón le dice “inmunda” a Arantza Ruiz y no se retracta

Sinclair se encontró, como ya se ha documentado anteriormente, que las villas están abandonadas por la mayoría de sus propietarios, incluyendo la esa en la que vivió su familia.

“Los dueños actuales viven lejos y están muy grandes”, explicó la propia cantautora en uno de los comentarios en donde le preguntaron por qué estaba abandonada.

Al interior de la villa de Cantinflas donde vivió Ana Sinclair

En el video se muestra cómo ella y su hijo se las ingenian para saltar la reja de la villa 6. Una vez dentro, muestran los enormes espacios que, a pesar del abandono, conservan cierta majestuosidad, incluyendo una piscina y unos enormes ventanales (ya sin vidrios) que daban hacia la playa.

“Por aquí espiaba a mi papá cuando se dormía para poder escaparme”, cuenta Sinclair.

En una de las habitaciones, la artista y su hijo encontraron a un gato bebé dentro de un bote de pintura.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

Murió su hijo Mauro

aylin-maribel-.jpg
Famosos
Las emotivas palabras de Maribel Guardia a Aylín Mujica ante la muerte de su hijo
La cantante y actriz envía sus condolencias a la cubana. Ambas enfrentan el mismo dolor.
Julio 17, 2026
 · 
MrPepe Rivero
hijo-aylin-mujica.jpg
Famosos
Reportan muerte del hijo mayor de Aylín Mujica a los 31 años
Descanse en paz, Mauro.
Julio 17, 2026
 · 
TVyNovelas
hijoaylin-mujica-.jpg
Famosos
De qué murió el hijo de Aylín Mujica y el desgarrador mensaje de su padre, Osamu Menéndez
Descanse en paz Mauro.
Julio 17, 2026
 · 
TVyNovelas
aylin mujico hijo mauro.jpg
Famosos
De un día para otro: Así se enteró Aylín Mujica de la muerte de su hijo
Una noche antes recibió una llamada para alertarla de que Mauro estaba enfermo
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores

Lo sacaron de ahí, lo bañaron en la tarja dela cocina y lo rescataron.

En un video posterior, Sinclari mostró que, de hecho, el gato ya vive en su casa.
En los comentarios hay varias respuestas de ex habitantes de las Villas de Cantinflas que, igual que Ana, recuerdan con cariño el tiempo que vivieron ahí.

Ana Carla Sinclair Al interior de Cantinflas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Hiroshi-Magaby.jpg
Famosos
Hiroshi espera a su primer bebé… ¡y Magaby también! Los ‘Pequeños Gigantes’ serán papas AL MISMO TIEMPO
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde.jpg
Famosos
¿Ninel Conde SE DIVORCIA por tercera vez? Reportan que su esposo tomó la decisión de terminar
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Chiquis-Rivera.jpg
Famosos
Chiquis Rivera desata críticas por ofrecer “TALLER DE SANACIÓN” y “experiencias de amor propio” por 8 mil pesos
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlosrivera-cynthiarodriguez.jpg
Famosos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirman que esperan segundo bebé
Julio 22, 2026
 · 
MrPepe Rivero
serie-timbiriche-1.jpg
Series y Cine
Primeras imágenes de la serie de Timbiriche que veremos muy pronto en ViX
La historia del grupo que marcó a toda una generación llegará a la pantalla y aquí te presentamos un adelanto del rodaje de esta esperada producción.
Julio 22, 2026
 · 
Nayib Canaán
Marc-Anthony.jpg
Famosos
Marc Anthony se convierte en padre por OCTAVA VEZ; presume a su hija y el significado de su nombre
El cantante y su esposa Nadia Ferreira le dieron la bienvenida a su segundo bebé.
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-Pantera-rosa.jpg
Hollywood
Despiden a Plas Johnson, el saxofonista detrás de la icónica canción de ‘La Pantera Rosa’
El músico grabó junto a grandes figuras como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand.
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dafne-Zapata.jpg
Viral
Caso Dafne Zapata, la chica de 13 años que murió en un CAMPAMENTO DE VERANO: “sumergían su carita en agua”
La menor estuvo cuatro días en el lugar donde aparentemente la aventaron, la castigaban sumergiendo su cara en agua y la ponían a correr sin parar.
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez