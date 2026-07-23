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Conductora de MasterChef estrena novio: es campeón del mundo, vale 60 millones de pesos y juega en México

La también ex integrante de Acapulco Shore publicó una romántica foto con su novio futbolista

Julio 22, 2026 • 
Alejandro Flores
leslie gallardo.jpg

Leslie Gallardo

Instagram

Hace un año, Leslie Gallardo estaba “sanando” la ruptura con Emilio Osorio, con quien anduvo de pareja durante casi 2 años.

Hoy, la ex Acapulco Shore y actual conductora de MasterChef estrena una nueva relación que la hace feliz.
Leslie y Emilio nunca revelaron las razones por las que decidieron dejar de ser novios, a pesar de que incluso hablaron de tener planes de boda.
Gallardo aclaró, de hecho, que su relación con Niurka, madre de Emilio, era una de las cosas que conservaba de ese noviazgo.
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Gallardo está a cargo de las transmisiones digitales del reality show de MasterChef, tanto de los programas que se transmiten en plataformas como los segmentos del programa para redes sociales.

El noviazgo de Leslie Gallardo

Y fue precisamente en la presentación del pre show de este martes que lanzó un comentario curiosamente romántico.

“Yo pienso en ti todos los días, me encantas”.

Ahora se sabe que Leslie está absolutamente enamorada y lo hizo público por primera vez este miércoles 22 de julio mediante un video en el que aparece al pie de un ventanal y con un jardín enorme de frente. Aparece ella al centro, alzando las puntas de los pies para alcanzar a besar a su novio, que la toma por cintura.

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¿Quién es el novio? Santiago Homenchenko, un medio volante creativo que llegó la temporada anterior a México para jugar con el Querétaro. En su historia de vida está haber alineado como titular de la selección uruguaya que ganó el campeonato Sub 20 en 2023 cuando derrotaron a Italia. Con ese antecedente, hoy su carta esta valuada en 3 millones de euros, es decir casi 60 millones de pesos.

Con un gol de penal y otro de larga distancia (un golazo que demostró su golpeo educado con pierna izquierda) Santiago Homenchenko se ha ganado a la afición de los Gallos... y el corazón de Leslie Gallardo, quien escribió en Instagram:

“Te extraño pedacito de cielo. Qué felicidad encontrarnos”.

El video fue republicado por Santiago Homenchenko.

Masterchef México Leslie Gallardo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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