Rating confirma que La Casa de los Famosos México es la emisión más vista de TV abierta

La Casa de los Famosos México se ha consagrado como la emisión mas vista en TV abierta, durante la segunda Gala de Eliminación de la nueva temporada 2026, donde 18 participantes luchan por 4 millones de pesos como reconocimiento final.

La Casa de los Famosos México fue la emisión más vista a nivel nacional en TV abierta, registrando un alcance de 12.4 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM.

El pasado domingo 9 de agosto, la gala en la que Ximena Herrera fue eliminada y posteriormente ubicada en El Exilio, superó a su competencia por 126%.

¿De qué va La Casa de los Famosos México?

Es un reality de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven 24/7 en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo lo que dicen y hacen es observado.

La conducción está a cargo de Galilea Montijo, quien cada gala sorprende con un nuevo atuendo.