Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Cynthia y Aldo protagonizan primer gran PLEITO con groserías en La Casa de los Famosos México

¡Amanecieron bravas!

Agosto 10, 2026 • 
TVyNovelas
cynthia-aldorendon-.jpg

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo

La Casa de los Famosos México

Los ánimos ya comenzaron a explotar en La Casa de los Famosos México durante la tercer semana, luego de la eliminación de Ximena Herrera.

Si bien Cynthia Klitbo había dicho la noche del domingo que en su contrato no incluía “sacar sangre a nadie”, para el lunes por la mañana protagonizó el primer gran pleito de la temporada, con groserías incluidas.

Durante el desayuno, las bromas sobre sus ronquidos terminaron por cansar a Cynthia Klitbo, quien pidió que dejaran de insistir, mientras Aldo Rendón respondió que, al ser un juego de convivencia, todos han tenido que aguantar la carrilla.

Cynthia comentó que ya le había dicho a Ese Pérez que no le gustaba el bullying. “A mí todos los días me despiertan sus voces y aguanto vara, otros dejan los baños un asco, y aguanto vara, otros dejan la cocina hecha un muladar, y aguanto vara...”

Fue entonces que Aldo Rendón dijo que todos aguantan vara, y le reiteró que ronca mucho y no se enoja. “Aguanta vara, yo aguanto”. Klitbo respondió: “A mí no me estés ching4ando”, y Rendón refutó: “A mí menos, p3rra, quieres pedo, yo te tiro pedo, a mí no me ch1ngues, porque no nada más roncas, ching4s aparte... Ching...tu madre”.

“Yo estoy tranquila desayunando”, dijo Cynthia, mientras Aldo insitió en que ella molesta y debe aguantar vara, “bastantes consideraciones te tenemos”.

Después del pleito, Aldo Rendón comentó el asunto con Karina Torres, quien dijo que es normal que exploten, pues son seres humanos.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

aldorendon-sale.jpg
Famosos
Galilea Montijo se quiebra al dar la NOTICIA inesperada: Aldo Rendón SALE de La Casa de los Famosos México
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
aldo rendon (1).jpg
Famosos
¿Qué pasa con Aldo Rendón y por qué se encomendó a Dios? Esto se sabe
Agosto 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
gema garoa (1).jpg
Famosos
¿A quién le dijo “naca” Gema Garoa? Exige que se investigue dónde compró el vestido que usó en LCDF
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede-vigevani-brianda-gema-.jpg
Famosos
Fede Vigevani responde si espera a Brianda o a Gema cuando salgan de La Casa de los Famosos México
Agosto 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas

Cynthia Klitbo Aldo Rendón La Casa de los Famosos México No te pierdas
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez