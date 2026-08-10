Cynthia y Aldo protagonizan primer gran PLEITO con groserías en La Casa de los Famosos México

Los ánimos ya comenzaron a explotar en La Casa de los Famosos México durante la tercer semana, luego de la eliminación de Ximena Herrera.

Si bien Cynthia Klitbo había dicho la noche del domingo que en su contrato no incluía “sacar sangre a nadie”, para el lunes por la mañana protagonizó el primer gran pleito de la temporada, con groserías incluidas.

Durante el desayuno, las bromas sobre sus ronquidos terminaron por cansar a Cynthia Klitbo, quien pidió que dejaran de insistir, mientras Aldo Rendón respondió que, al ser un juego de convivencia, todos han tenido que aguantar la carrilla.

Tuvimos que esperar dos semanas para tener una pelea digna de toma y daca. 🥊



Gracias Aldo y Cynthia. 👏🏼👏🏼#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/7sDjUNsyxg — Julio Núñez (@julioamx) August 10, 2026

Cynthia comentó que ya le había dicho a Ese Pérez que no le gustaba el bullying. “A mí todos los días me despiertan sus voces y aguanto vara, otros dejan los baños un asco, y aguanto vara, otros dejan la cocina hecha un muladar, y aguanto vara...”

Fue entonces que Aldo Rendón dijo que todos aguantan vara, y le reiteró que ronca mucho y no se enoja. “Aguanta vara, yo aguanto”. Klitbo respondió: “A mí no me estés ching4ando”, y Rendón refutó: “A mí menos, p3rra, quieres pedo, yo te tiro pedo, a mí no me ch1ngues, porque no nada más roncas, ching4s aparte... Ching...tu madre”.

“Yo estoy tranquila desayunando”, dijo Cynthia, mientras Aldo insitió en que ella molesta y debe aguantar vara, “bastantes consideraciones te tenemos”.

Después del pleito, Aldo Rendón comentó el asunto con Karina Torres, quien dijo que es normal que exploten, pues son seres humanos.