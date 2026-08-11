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Brianda le ganó a Moisés y es la nueva líder de La Casa de los Famosos México con inmunidad

En la tercera semana de competencia, la influencer subió a la suite

Agosto 10, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Brianda ganó la prueba de líder

La Casa de los Famosos México

Después de un día de preliminares donde Moisés Peñaloza quedó exhibido como tramposo, los finalistas de la prueba de líder fueron el actor junto a Brianda Deayanara y Cynthia Klitbo.

Durante la gala del lunes 10 de agosto, la prueba de abrir candados con un juego de varias llaves determinó a Brianda como la absoluta ganadora.

Moisés Peñaloza fue el segundo lugar. Pero el público eligió a Memo Schutz para subir a la suite con Brianda.

El martes habrá sorpresas para los habitantes

El 11 de agosto será histórico en La Casa de los Famosos México, pues Fede Vigevani abandonará su papel de infiltrado.

A la par, Mariana Ochoa o Ximena Herrera volverán como participantes, conforme la decisión del público a través de sus votos.

Brianda Deyanara La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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