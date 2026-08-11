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Confirmado: Fede Vigevani SALE de La Casa de los Famosos el martes 11 de agosto

La misma noche en la que Ximena Herrera o Mariana Ochoa vuelven como competidoras.

Agosto 10, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Fede Vigevani

La Casa de los Famosos México

La noche de estreno de La Casa de los Famosos México se informó que Fede Vigevani era un infiltrado, cómplice del público, y no un habitante competidor como el resto de celebridades.

Durante las dos primeras semanas, cumplió con retos decididos por el público, pero no podía ser nominado como los demás. Eso se va a acabar, pues la producción ya confirmó su fecha de salida.

Será este martes 11 de agosto cuando Fede Vigevani salga de la competencia, sin que ninguno de sus compañeros se haya enterado de su verdadero papel en el concurso.

¿Quién vuelve a La Casa?

Ximena Herrera y Mariana Ochoa fueron las primeras dos eliminadas de La Casa de los Famosos México, pero una de ellas volverá a la competencia.

Es el público, a través de sus votos, quienes deciden a la persona que retornará para sorpresa de todos los habitantes.

Fede Vigevani La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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