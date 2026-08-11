Moisés Peñaloza quedó como TRAMPOSO en La Casa de los Famosos México y se coló como finalista en prueba de líder

Durante el fin de semana el nombre de Moisés Peñaloza se viralizó en redes sociales porque su equipo de redes sociales protagonizó un desencuentro con el equipo de Ernesto Laguardia, mismo que provocó un trend de comunicados en todas las cuentas de habitantes de La Casa de los Famosos México.

La cuenta oficial de Moisés acusaba al editor de la cuenta de Laguardia de generar odio en redes sociales, pero su reacción fue de burla. Para este lunes 10 de agosto, fue el propio Moisés Peñaloza quien, con sus acciones, vuelve a poner su nombre en el candelero, durante la prueba de líder de la semana del reality show.

Y es que en la prueba para consagrarse como finalista, Moisés Peñaloza hizo trampa. Ese Pérez lo evidenció, y luego de que La Jefa revisó las cámaras, se confirmó la acción deshonesta.

La prueba consistía en abrir tres candados con un juego de llaves, y tras la acusación de trampa, el actor no fue descalificado. En cambio, se repitió la prueba y volvió a ganar.

Más tarde, en la última fase de semifinales varoniles, le ganó a Luis Chaparro y Memo Schutz , por lo que Moisés Peñaloza se consagró como finalista.

Sin embargo, en redes sociales le ha costado caro, pues ya quedó con la fama de tramposo.

La neta es que Moisés tenía que ser descalificado por qué fue tramposo y existe la posibilidad que gane de nuevo? No mamen ya mandé lo ALV para que lo nominen QUE MAL ME CAE EL CABRON #LaCasaDeLosFamososMx — ✨Jovana✨ (@JovasFanGirl) August 10, 2026

A Moisés lo amarran con las manos más separadas y por eso tiene más movilidad, ahorita en la semifinal se vio.



Por eso gana, tramposo él y la producción! — Iván MH 🧉 (@piberojiblanco) August 10, 2026

En redes sociales incluso resaltaron que en la prueba para ser finalista, él jugó con ventaja al tener listas las llaves antes de que La Jefa diera instrucciones de comenzar.