Aylín Mujica y su hija viven MOMENTOS DE ANGUSTIA por terremoto en Colombia a casi 1 mes de la muerte de Mauro

“Muy inesperado, yo pensé que era el viento y de repente mi mamá dice: ‘Pero Viole, o sea, mira cómo las lámparas’”.

Hace unas horas, un terremoto de gran magnitud sacudió a Colombia. El sismo de una magnitud de 7.4 se sintió en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira y Manizales.

Aún no se cuantifica el número de casas, edificios y zonas dañadas ni tampoco a las personas que perdieron la vida. Los videos del hecho asombran por el temor de la gente y la falta de protocolos ante el movimiento telúrico, mismos que son imperceptibles en aquel país.

Las réplicas no se han hecho esperar y las noticias sobre famosos que estaban en Colombia al momento del sismo tampoco.

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Una de las primeras que dio a conocer que estaba en el Aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, fue Laura Flores. A través de un video dio cuenta de lo que vivió con el terremoto.

“¡Vaya susto! ¡Temblor en Bogotá de 6.4 y duró casi 2 minutos! Abrazo a la hermosa gente de Colombia el aeropuerto El Dorado en Bogotá está bien”, dijo en el clip.

Luego, añadió: “¡Vaya susto! ¡Temblor en Bogotá de 6.4 y duró casi 2 minutos! Abrazo a la hermosa gente de Colombia el aeropuerto El Dorado en Bogotá está bien”.

Y continuó: “lo que me sorprende es que aquí pues no hay protocolo. La gente no está acostumbrada a los temblores. Entonces, espero que todo el mundo esté bien acá en Colombia. Les dejo un beso. El susto ya pasó”, concluyó.

@famososunivision Aylín Mujica y su hija Violeta se encontraban en Colombia al momento del fuerte terremoto de 7.4 grados que azotó el país 🚨 Compartieron el estado en el que se encuentran AylínMujica Violeta TerremotoColombia Colombia NoticiasColombia EmergenciaSísmica Seguridad Familia Resiliencia Actualidad Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora Editorial ♬ Inspirational - neozilla

Aylín Mujica también enfrentó el sismo

La cubana se encontraba también en Colombia cuando se dio el terremoto, la mañana de este lunes 10 de agosto.

Mediante un video que colgó en sus redes sociales, Aylín y su hija Violeta narraron lo que vivieron.

“Acaba de temblar en Bogotá, aquí estamos”, dijo la también presentadora ante la cámara, mostrando que ya se encontraban en un espacio al aire libre.

“Muy inesperado, yo pensé que era el viento y de repente mi mamá dice: ‘Pero Viole, o sea, mira cómo las lámparas’”, contó la hija menor de la actriz, quien desveló que nunca había experimentado un sismo.

Finalmente, cuando se dieron cuenta de que estaban ante el movimiento telúrico ambas se apresuraron a salir del departamento, en un cuarto piso, en el que estaban.

“‘Yo digo: ‘¿Será?’. Y mi mamá: ‘Sí, sí, es un terremoto’. Me agarra la mano, me aprieta y me dice: ‘Hay que irnos, hay que irnos ya’. Y yo digo: ‘Okay, okay, vámonos’”, recordó.

“Estamos a salvo, estamos bien”, aseveró la estrella de telenovelas.

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Cabe recordar que hace menos de un mes, Aylín enfrentó la pérdida de su hijo Mauro. Su primogénito, DJ de profesión, perdió la vida tras sufrir varios infartos como consecuencia de la neumonía que padecía.