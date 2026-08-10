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Aylín Mujica y su hija viven MOMENTOS DE ANGUSTIA por terremoto en Colombia a casi 1 mes de la muerte de Mauro

En medio del duelo por la muerte de su hijo mayor, la actriz cubana sufrió gran susto por el terrible sismo.

Agosto 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Klitbo.jpg

Cynthia Klitbo estaba con su hija Violeta, en Colombia, cuando se sintió un terremoto.

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“Muy inesperado, yo pensé que era el viento y de repente mi mamá dice: ‘Pero Viole, o sea, mira cómo las lámparas’”.

Hace unas horas, un terremoto de gran magnitud sacudió a Colombia. El sismo de una magnitud de 7.4 se sintió en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira y Manizales.

Aún no se cuantifica el número de casas, edificios y zonas dañadas ni tampoco a las personas que perdieron la vida. Los videos del hecho asombran por el temor de la gente y la falta de protocolos ante el movimiento telúrico, mismos que son imperceptibles en aquel país.

Las réplicas no se han hecho esperar y las noticias sobre famosos que estaban en Colombia al momento del sismo tampoco.

TE RECOMENDAMOS: Terremoto de 7.4 sacude BRUTALMENTE a Colombia y Laura Flores y su hija estaban ahí

Una de las primeras que dio a conocer que estaba en el Aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, fue Laura Flores. A través de un video dio cuenta de lo que vivió con el terremoto.

“¡Vaya susto! ¡Temblor en Bogotá de 6.4 y duró casi 2 minutos! Abrazo a la hermosa gente de Colombia el aeropuerto El Dorado en Bogotá está bien”, dijo en el clip.

Luego, añadió: “¡Vaya susto! ¡Temblor en Bogotá de 6.4 y duró casi 2 minutos! Abrazo a la hermosa gente de Colombia el aeropuerto El Dorado en Bogotá está bien”.

Y continuó: “lo que me sorprende es que aquí pues no hay protocolo. La gente no está acostumbrada a los temblores. Entonces, espero que todo el mundo esté bien acá en Colombia. Les dejo un beso. El susto ya pasó”, concluyó.

@famososunivision

Aylín Mujica y su hija Violeta se encontraban en Colombia al momento del fuerte terremoto de 7.4 grados que azotó el país 🚨 Compartieron el estado en el que se encuentran AylínMujica Violeta TerremotoColombia Colombia NoticiasColombia EmergenciaSísmica Seguridad Familia Resiliencia Actualidad Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora Editorial

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Aylín Mujica también enfrentó el sismo

La cubana se encontraba también en Colombia cuando se dio el terremoto, la mañana de este lunes 10 de agosto.

Mediante un video que colgó en sus redes sociales, Aylín y su hija Violeta narraron lo que vivieron.

“Acaba de temblar en Bogotá, aquí estamos”, dijo la también presentadora ante la cámara, mostrando que ya se encontraban en un espacio al aire libre.
“Muy inesperado, yo pensé que era el viento y de repente mi mamá dice: ‘Pero Viole, o sea, mira cómo las lámparas’”, contó la hija menor de la actriz, quien desveló que nunca había experimentado un sismo.

Finalmente, cuando se dieron cuenta de que estaban ante el movimiento telúrico ambas se apresuraron a salir del departamento, en un cuarto piso, en el que estaban.

“‘Yo digo: ‘¿Será?’. Y mi mamá: ‘Sí, sí, es un terremoto’. Me agarra la mano, me aprieta y me dice: ‘Hay que irnos, hay que irnos ya’. Y yo digo: ‘Okay, okay, vámonos’”, recordó.

“Estamos a salvo, estamos bien”, aseveró la estrella de telenovelas.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Eréndira Ibarra revela ENTRE LÁGRIMAS que parte de su familia murió en los terremotos de Venezuela

Cabe recordar que hace menos de un mes, Aylín enfrentó la pérdida de su hijo Mauro. Su primogénito, DJ de profesión, perdió la vida tras sufrir varios infartos como consecuencia de la neumonía que padecía.

Aylín Mujica Terremoto Colombia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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