Elizabeth Dupeyrón reaparece visiblemente AFECTADA por el Parkinson: “Disculpen mis achaques”

“Mi enfermedad es un Parkinson y muy raro, me siento a veces muy mal, me duele mi cuerpo, tengo lentitud, mi voz no es diáfana, tengo pausas, disculpen mis achaques”.

Tras permanecer por más de una década alejada del medio artístico, reapareció la actriz Elizabeth Dupeyrón. Luego de su participación en ‘La Gata’, telenovela de 2014, no se le había visto y el motivo es que padece Parkinson.

La actriz, de 75 años, le otorgó una entrevista a la periodista Matilde Obregón y ahí admitió que su enfermedad se habría detonado tras la muerte de su hijo Ramsés Alí, misma que ocurrió el 15 de febrero de 2015, tras un retiro espiritual de sanación en Tepoztlán, Morelos.

De hecho, el pasado marzo también reapareció la hija del excandidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, Mariana, a quien Elizabeth habría acusado por la muerte de su único hijo.

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“Tuvo esta señora en su casa a mi hijo agonizando tres días… Lo dejó morir, lo vio morir día con día y en lo que ellos seguían con sus ceremonias espirituales, mi hijo moría deshidratado”, declaró Elizabeth a ‘Ventaneando’ en mayo de 2020.

Un año antes, la actriz señaló directamente a la hija de Colosio frente a los medios de comunicación: “Para mí, Mariana Colosio es una asesina porque tuvo a mi hijo en su casa y no lo ayudó”.

En tanto, Dupeyrón expresó que ha estado ausente, pero que al ver el cariño de la gente, consideró que no debe esconderse de su público. Esto, no sin antes ofrecer disculpas.

“Sorry porque estoy enferma y quizá por eso no lo hacía o no debo hacerlo, pero es como estoy y es como debo de sonreírles y darle gracias a la vida por todo lo mucho que tengo, cama, casa, flores... me encantan las flores, soy una amorosa de las flores”, dijo.

Luego, compartió cómo ha cambiado su vida desde que padece Parkinson.

“Era muy ágil, muy bella, muy fuerte, subía, bajaba, regresaba, platicaba y ahora hasta me cuesta trabajo hablar, mi enfermedad es un Parkinson y muy raro, me siento a veces muy mal, me duele mi cuerpo, tengo lentitud, mi voz no es diáfana, tengo pausas, disculpen mis achaques”, expresó con una sonrisa.

La señora Elizabeth también habló del momento en el que la enfermedad llegó a su vida y reflexionó sobre la importancia del estado anímico.

“Estaba vulnerable, cuando estás vulnerable espiritualmente te pasan muchas cosas, por eso no hay que dejarse caer nunca”.

En la actualidad, la actriz toma terapias para combatir la rigidez y la lentitud, y mantiene una actitud positiva ante los desafíos que enfrenta.

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Entre los trabajos más destacados de Elizabeth Dupeyrón se encuentra su participación en la cinta de terror ‘Hasta el viento tiene miedo’ (1968), uno de los clásicos del cine mexicano, así como en la película estadounidense ‘The Wild Bunch’ (1969) y telenovelas como ‘Gutierritos’, ‘Cañaveral de pasiones’ (1996) y ‘Cuidado con el ángel’.