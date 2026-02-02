Eva María Beristain, influencer de ‘Ruido Social’, a punto de morir por ABORTAR en clínica clandestina

“No, te juro que yo pensé que me iba a morir”.

La influencer Eva María Beristain, popular en plataformas digitales por su programa ‘Ruido Social’, narró un dramático episodio que casi le cuesta la vida. La creadora de contenido relató cómo se sometió a una intervención clandestina para interrumpir un embarazo no deseado.

Beristain ofreció una charla para el podcast ‘Ni nos caemos bien’ y ahí reflexionó sobre los riesgos de los abortos ilegales y la falta de información a la que se enfrentan muchas jóvenes.

La expareja del standupero Lalo Elizarrarás compartió que uno de los momentos más angustiantes fue cuando le comunicaron a su padre, justo al llegar a la sala de urgencias, que el aborto no se había completado y había tejido que le había provocado una grave infección en el útero.

La cirugía de emergencia que le practicaron, así como la amenaza de perder la matriz o incluso morir, fueron hechos reales, según contó. Por ello, ante el trauma que experimentó, Eva María busca que otras mujeres no tengan que vivir los mismos peligros.

En la conversación, la también comediante reveló que resultó embarazada a los 16 años de su entonces novio, cuatro años mayor, mismo que la presionó para que no usaran protección y posteriormente la intimido para continuar con la gestación.

“Me dijo: ‘Me vale, lo vas a tener. Te voy a acusar con tus papás’”, fueron las palabras de su expareja.

Ante la falta de alternativas, Beristain recordó cómo acudió a un sitio ilegal para interrumpir su embarazo. “Era una clínica clandestina, entramos por unos departamentos. El ‘doctor’ se veía rarísimo, sudando, alterado”.

El procedimiento le costó 9 mil pesos y, según rememora, le administraron medicamentos sin estudios previos ni supervisión médica. Ademas, le habría advertido que “si no se te sale todo, que no creo que se te salga todo, ya vienes conmigo”.

Luego de tomar el medicamento, Eva asegura que comenzó a sangrar y pese a presentar hemorragia y dolor intenso, siguió su rutina por miedo, incluso acudió a la escuela.

“No, te juro que yo pensé que me iba a morir”, dijo al describir el volumen de sangre que estaba perdiendo. La infección que ya presentaba fue en aumento y, una vez que la debilidad le impidió caminar, pidió ayuda.

Una vez ingresada en el hospital, los médicos determinaron que necesitaba una cirugía urgente, sin embargo, antes de ingresar al quirófano escuchó: “Creo que va a perder la matriz… esta no sobrevive”.

Tras esa experiencia, relató que tomó control total de sus límites en las relaciones: “Desde entonces siempre he sido muy cuidadosa con mis parejas, de yo decidir cuándo… Es un tema muy fuerte para mí”, concluyó.

Actualmente, combina su trabajo en internet con reportajes, testimonios y humor desde su plataforma ‘Miss Tercer Mundo’.

Sus reportajes y entrevistas, que abordan desde adicciones hasta temas de desigualdad y violencia, han calado por su autenticidad e incluso algunos internautas la han comparado con la fallecida Cristina Pacheco.