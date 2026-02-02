Suscríbete
Famosos

Eva María Beristain, influencer de ‘Ruido Social’, a punto de morir por ABORTAR en clínica clandestina

La creadora de contenido relató el trágico episodio que casi le cuesta la vida.

Febrero 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Eva-María-Beristain.jpg

La standupera e influencer reveló cómo estuvo a punto de morir por un aborto clandestino.

YouTube

“No, te juro que yo pensé que me iba a morir”.

La influencer Eva María Beristain, popular en plataformas digitales por su programa ‘Ruido Social’, narró un dramático episodio que casi le cuesta la vida. La creadora de contenido relató cómo se sometió a una intervención clandestina para interrumpir un embarazo no deseado.

Beristain ofreció una charla para el podcast ‘Ni nos caemos bien’ y ahí reflexionó sobre los riesgos de los abortos ilegales y la falta de información a la que se enfrentan muchas jóvenes.

La expareja del standupero Lalo Elizarrarás compartió que uno de los momentos más angustiantes fue cuando le comunicaron a su padre, justo al llegar a la sala de urgencias, que el aborto no se había completado y había tejido que le había provocado una grave infección en el útero.

TE RECOMENDAMOS: La historia no contada de Eva María Beristain, la popular youtuber que hace ‘ruido social’

La cirugía de emergencia que le practicaron, así como la amenaza de perder la matriz o incluso morir, fueron hechos reales, según contó. Por ello, ante el trauma que experimentó, Eva María busca que otras mujeres no tengan que vivir los mismos peligros.

En la conversación, la también comediante reveló que resultó embarazada a los 16 años de su entonces novio, cuatro años mayor, mismo que la presionó para que no usaran protección y posteriormente la intimido para continuar con la gestación.

“Me dijo: ‘Me vale, lo vas a tener. Te voy a acusar con tus papás’”, fueron las palabras de su expareja.

Ante la falta de alternativas, Beristain recordó cómo acudió a un sitio ilegal para interrumpir su embarazo. “Era una clínica clandestina, entramos por unos departamentos. El ‘doctor’ se veía rarísimo, sudando, alterado”.

El procedimiento le costó 9 mil pesos y, según rememora, le administraron medicamentos sin estudios previos ni supervisión médica. Ademas, le habría advertido que “si no se te sale todo, que no creo que se te salga todo, ya vienes conmigo”.

Luego de tomar el medicamento, Eva asegura que comenzó a sangrar y pese a presentar hemorragia y dolor intenso, siguió su rutina por miedo, incluso acudió a la escuela.

“No, te juro que yo pensé que me iba a morir”, dijo al describir el volumen de sangre que estaba perdiendo. La infección que ya presentaba fue en aumento y, una vez que la debilidad le impidió caminar, pidió ayuda.

Una vez ingresada en el hospital, los médicos determinaron que necesitaba una cirugía urgente, sin embargo, antes de ingresar al quirófano escuchó: “Creo que va a perder la matriz… esta no sobrevive”.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Tras esa experiencia, relató que tomó control total de sus límites en las relaciones: “Desde entonces siempre he sido muy cuidadosa con mis parejas, de yo decidir cuándo… Es un tema muy fuerte para mí”, concluyó.

Actualmente, combina su trabajo en internet con reportajes, testimonios y humor desde su plataforma ‘Miss Tercer Mundo’.

NO TE VAYAS SIN LEER: El legado de Pedro Torres: ‘Big Brother’, ‘Mujeres asesinas’ y el mejor video de Luis Miguel

Sus reportajes y entrevistas, que abordan desde adicciones hasta temas de desigualdad y violencia, han calado por su autenticidad e incluso algunos internautas la han comparado con la fallecida Cristina Pacheco.

Eva María Beristain
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
segundoeliminado apostarias ´pr mi.jpg
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
pablo perroni.jpg
Famosos
Pablo Perroni se destapa más y revela la identidad del hombre del que se enamoró
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
yordi rosado.jpg
Famosos
Yordi Rosado aprovecha cancelación “Enrrollados” para someterse a una doble cirugía
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
michelle renaud hijo.jpg
Famosos
¡Terminó la dulce espera! Nace el bebé de Matías Novoa y Michelle Renaud
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
viral persecuion.jpg
Viral
Se persiguen como en Rápidos y Furiosos en la CDMX; uno de ellos termina arrastrado en la calle
Un incidente vial se hizo viral pues uno de los conductores se bajó del auto en carriles centrales de una vía rápida
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
Perro-Torres-legado.jpg
Famosos
El legado de Pedro Torres: ‘Big Brother’, ‘Mujeres asesinas’ y el mejor video de Luis Miguel
Los hijos del productor de televisión fueron quienes confirmaron el deceso.
Febrero 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
belinda.jpg
Famosos
Así lucen juntos Belinda y Miguel Ángel Silvestre; son Carlota y su amante en la serie sobre la emperatriz
Los actores están en Madrid para comenzar el rodaje de la bioserie
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores